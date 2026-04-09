Transparenter geht’s kaum! Nicole Kidman begeistert in Naked Dress

Mit einem gewagten Naked Dress zieht Nicole Kidman in New York alle Blicke auf sich. Ihr transparenter Look sorgt für Diskussionen und macht neugierig auf ihre neue Serie, die schon jetzt wie ein popkulturelles Must-watch wirkt.

Wenn sich Hollywood-Glamour und ein Hauch Rebellion treffen, dann ist meist Nicole Kidman nicht weit. Am Mittwochabend hat die Oscar-Preisträgerin in New York genau das geliefert und zwar mit einem Look, der irgendwo zwischen Red-Carpet-Eleganz und "Party"-Ästhetik pendelte.

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Nicole Kidman begeistert in transparentem Look

Zur Premiere der neuen Serie Margo's Got Money Troubles erschien Kidman in einem gewagten Naked Dress von Schiaparelli, das definitiv nicht auf Understatement setzte. Das schwarze Kleid spielte mit Transparenz: Ein durchsichtiger Rock, feine Stickereien auf Rock und langen Ärmeln sowie weiße Schuppen-Details im Brustbereich sorgten für einen spannenden Kontrast.

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Kidman beweist einmal mehr, dass sie nicht nur Schauspiel kann, sondern auch Mode versteht. Während viele Stars auf dem roten Teppich auf Nummer sicher gehen, scheint sie sich eher zu fragen: „Was würde passieren, wenn wir das Ganze ein bisschen interessanter machen?“

Worum geht’s in der Serie?

Falls Sie sich jetzt fragen, wofür dieser spektakuläre Auftritt eigentlich war: Margo's Got Money Troubles startet am 15. April 2026 auf Apple TV+ und basiert auf dem Roman von Rufi Thorpe. Die Story klingt wie ein moderner Mix aus „Girls“ und „Euphoria“: Im Mittelpunkt steht Margo (Elle Fanning), eine junge, alleinerziehende Mutter, die nach einer Affäre mit ihrem Professor schwanger wird, ihr Studium abbricht und schließlich auf OnlyFans landet, um finanziell über die Runden zu kommen.

Kurz gesagt: Coming-of-Age trifft auf Kapitalismus, Internetkultur und eine gute Portion Chaos.