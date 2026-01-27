Wow! Kendall Jenner teilt Nacktfotos

Die Kardashian-Schwester hat diese Fotos geteilt.

Überraschung für ihre Fans! Model Kendall Jenner posierte fast nackt auf einer Reihe von Schnappschüssen.

Mehr zum Thema

Auf dem ersten Foto, das sie auf ihrem Insta-Account teilte, kniete sie auf ihrem Bett und trug ein knappes Set bestehend aus einem grauen Top und einem passenden Höschen. Auf dem nächsten Foto lag Kendall ohne Kleidung auf dem Bauch.

Keine OPs

Den Fans des Models gefällt, was sie sehen, sie kommentieren überwiegend positiv. Kendall erklärte erst vor Kurzem, noch nie eine Beauty-Operation gehabt zu haben. Lediglich Botox habe sie ausprobiert und für nicht gut befunden.