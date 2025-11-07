Kendall Jenner zieht auf Trauminsel blank

Kendall Jenner hat ihren 30. Geburtstag auf der Karibikinsel Mustique gefeiert – und dabei kaum etwas getragen.

Das Model zeigte sich auf Instagram völlig ungeniert in einem "Nackig-Album", das an ein Hochglanzshooting erinnert. Zwischen Palmen, Wellen und einem mit Muscheln geschmückten Geburtstagskuchen posierte sie am Strand, in der Hängematte und im Mondlicht – meist mit "einem Hauch von nichts" am Körper.

© Instagram/kendalljenner

© Instagram/kendalljenner

© Instagram/kendalljenner

Binnen Stunden sammelten die Bilder Millionen Likes und begeisterte Kommentare wie "Wow, einfach Perfektion".

Später feierte Kendall mit ihrer Familie und Freunden, darunter Mutter Kris Jenner (70), ihre Schwestern Kim (45), Khloé (41) und Kylie (28) sowie Freundin Hailey Bieber (28). Auch dort setzte sie auf einen extrem knappen Look mit glitzerndem Oberteil und Seiden-Sarong.

© Instagram/kendalljenner

© Instagram/kendalljenner

Zum runden Geburtstag gab es liebevolle Glückwünsche aus dem Kardashian-Clan: Kim schrieb auf Instagram: "Möge dieses Jahrzehnt dir die Liebe und Freude bringen, die du so großzügig an alle anderen verschenkst. Ich liebe dich mehr, als du jemals verstehen wirst! Auf die nächsten 30 Jahre, Kenny." Kylie scherzte über Kendalls "butt" – ihre auf den Fotos vielgezeigte Kehrseite. "Wir lieben dich, Kenny butt (auf deutsch übersetzt: "Hintern")", schrieb sie via Instagram.