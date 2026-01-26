Alles zu oe24VIP
  Business
  2. Business
Rekordhoch: Goldpreis schon über 5.000 Dollar
© Getty

Steigt immer weiter

Rekordhoch: Goldpreis schon über 5.000 Dollar

26.01.26, 06:10
Teilen

 Der Goldpreis ist am Montag um 0,75 Prozent auf ein Rekordhoch von 5.019,85 Dollar je Feinunze Gold gestiegen. 

Anleger flüchteten angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen in das als sicherer Hafen geltende Edelmetall. Zunehmende Spannungen zwischen den USA und der NATO wegen Grönland haben die Rally in diesem Jahr weiter angeheizt. Bereits im Jahr 2025 hatte sich Gold um 64 Prozent verteuert.

Gestützt wurde der Preis von einer lockeren US-Geldpolitik, der Nachfrage von Zentralbanken und Rekordzuflüssen in börsengehandelte Fonds (ETF). China hatte seine Goldkäufe im Dezember den 14. Monat in Folge fortgesetzt. "Unsere Prognose für das Jahr ist, dass Gold einen Höchststand von 6.400 Dollar je Feinunze bei einem Durchschnitt von 5.375 Dollar erreichen wird", sagte der unabhängige Analyst Ross Norman.

Andere Edelmetalle entwickelten sich uneinheitlich. Der Preis für Silber stieg um 2,52 Prozent auf 105,54 Dollar. Platin verbilligte sich dagegen um 0,03 Prozent auf 2.766,30 Dollar, während Palladium um 0,31 Prozent auf 2.016,25 Dollar zulegte.

