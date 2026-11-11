2027 sorgt neue Geld-Regel für Krypto-Überwachung

Datenschützer schlagen Alarm! Ab 2027 fließen sensible Krypto-Daten der Österreicher vollautomatisch ans Finanzamt. Name, Wohnadresse und jedes einzelne Geschäft werden offengelegt und auf Börsen verknüpft. Jetzt wächst die Angst vor skrupellosen Hackern. Die erste große Klage gegen den Überwachungs-Hammer läuft bereits!

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Das ist das endgültige Ende der Anonymität für zehntausende Krypto-Anleger in Österreich. Wer Bitcoin, Ethereum und Co. hält, muss sich auf einen radikalen Systemwechsel gefasst machen. Hinter den Kulissen bereiten die Behörden den wohl größten Krypto-Datenschatz der Geschichte vor.

Ende der Privatsphäre

Grund für den Krypto-Knall ist eine neue, extrem weitreichende EU-Regel namens "DAC8". Das offizielle Ziel der Brüsseler Bürokraten: Mehr Transparenz und der Kampf gegen Steuerhinterzieher am Finanzmarkt.

Outing der Wohnadresse

Die Realität für die Bürger ist jedoch ein Schock: Ab 2027 werden Krypto-Besitzer quasi komplett geoutet! Die großen Plattformen und Börsen (wie etwa Bitpanda oder Binance) müssen ab dem Stichtag alle Daten ihrer Kunden sammeln und vollautomatisch an Österreichs Finanzamt übermitteln.

Diese Daten landen beim Fiskus:

Ihr Name & Geburtsdatum

Ihre genaue Wohnadresse

Ihre Steuernummer

Jede einzelne Krypto-Transaktion inklusive Wallet-Adressen

Riesen-Angst vor Hackern: "Einkaufsliste" für Kriminelle

In der heimischen Krypto-Community herrscht blankes Entsetzen. Der größte Kritikpunkt: Die extreme Sicherheitsgefahr. Wenn das Finanzamt oder die Krypto-Plattformen diese gigantischen Datenmengen an einem Ort speichern, entsteht ein sogenannter "Honey Pot" für Internet-Gangster.

Kritiker wie der Verein Bitcoin Austria warnen eindringlich: Sickern diese Daten durch einen Hacker-Angriff durch, haben Kriminelle eine perfekte "Einkaufsliste", so Anwalt Oliver Völkel.

“Kriminelle wissen - falls ein Hack gelingt - ganz genau, welcher Österreicher wie viel Krypto-Vermögen besitzt und wo er wohnt. Das Risiko für Erpressungen und Einbrüche steigt dramatisch.” Anwalt Oliver Völkel bei Niko Jilch im Podcast "Was Bitcoin bringt"

Erste Klagen laufen bereits

Gegen den Brüsseler Überwachungs-Hammer regt sich nun auch juristischer Widerstand. Datenschützer und Krypto-Aktivisten laufen Sturm. Das Argument: Der pauschale und anlasslose Datenaustausch verstößt massiv gegen die europäische Grundrechtecharta und das Recht auf Privatsphäre.

Die ersten Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) rollen an. Experten sehen gute Chancen, dass die Richter in Luxemburg den Krypto-Spion – ähnlich wie zuvor die Vorratsdatenspeicherung – wegen Verfassungswidrigkeit noch kippen könnten. Bis dahin tickt die Uhr für Österreichs Krypto-Anleger unaufhaltsam weiter.