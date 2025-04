Eisgreissler-Spross verzauberte RTL-Jury

Zauber-Supertalent begann seine Karriere in der Buckligen Welt.

Mit gleich zwei „Golden Buzzer“ schrieb Österreichs Magier-Sensation FAB FOX Fernsehgeschichte bei „Das Supertalent“ auf RTL (und online auf RTL+). Zwei Juroren, Dieter Bohlen und Bruce Darnell, waren von der „Teleportation“ des jungen Magiers aus Krumbach (NÖ) so begeistert, dass sie den 26-Jährigen direkt ins Finale wählten – eine Entscheidung, die so wohl noch nie in diesem TV-Format vorgekommen ist. Bruce Darnell schwärmte von einer „Magie auf dem nächsten Level“ und Dieter Bohlen sagte, er sei „sprachlos“.

FabFox verblüffte Darnell und Bohlen. © RTL Stefan Gregorowius ×

Karrierestart am elterlichen Bauernhof

Was viele nicht wissen, ist das FabFox seine Karriere von Krumbach aus startete - mit einem einfachen Zauberkasten, den er geschenkt bekommen hatte. Die Eltern des Magiers sind aber auch höchst erfolgreich: Andrea und Georg Blochberger, die ausgehend von elterlichen Bauernhof in der Buckligen Welt das "Eisgreissler-Imperium" aufbauten.

Eingang zum Eisgreissler-Vergnügungspark in Krumbach. © Eisgreissler ×

Der Bauernhof kam übrigens von Großvater Franz Blochberger, der wiederum bis 2000 ÖVP-Landesrat in Niederösterreich war.

Familie Blochberger: Fabian, Andrea, Leonie und Georg. © Eisgreissler ×

"Schlangenbeschwörer" in der Rotenturmstraße

Fabian selber startete mit Auftritten als Teenager in Wien: Als seine Eltern die erste Eisgreissler-Fliliale in der Rotenturmstraße eröffneten, waren es viele, die um das neue Eis Schlange standen. Und dabei agierte Fabian mit seinen Zauberkunststückchen bisweilen als "Schlangenbeschwörer", wie die Eltern erzählten. Ab September ist FabFox wi4eder auf seiner "Fabulous"-Tour durch Österreich und verspricht Zusehern den magischsten Abend ihres Lebens im Las-Vegas-Stil.