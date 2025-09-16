"Das war’s für mich" – Pietro Lombardi spricht über endgültiges Familien-Aus

Neue Töne von Pietro Lombardi: Nach der Trennung von Laura Maria Rypa hat der Sänger in einer Instagram-Story über seine Zukunft gesprochen – und dabei überraschend offen über seine Familienplanung gesprochen

Vor wenigen Wochen machten Pietro Lombardi (33) und seine Ex-Verlobte Laura Maria Rypa ihre Trennung öffentlich. Der Musiker ist mittlerweile aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen, das er zuvor mit der Influencerin und den beiden gemeinsamen Kindern bewohnt hatte. Neben Sohn Leano aus der Beziehung mit Laura hat Lombardi auch einen weiteren Sohn aus seiner Ehe mit Sarah Engels (32).

Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa © Instagram

„Das war’s für mich“

In einer Fragerunde auf Instagram nahm der ehemalige „DSDS“-Gewinner nun Stellung zu seiner Familienplanung. Eigentlich habe er sich immer eine Tochter gewünscht, doch diesen Traum hat Lombardi inzwischen für sich abgehakt. „Ich glaube, das war’s für mich. Ich werde mich safe sterilisieren lassen“, erklärte er offen.

© getty

Adoption als Option

Ganz aufgeben möchte Lombardi den Gedanken an eine Tochter dennoch nicht. Stattdessen brachte er eine andere Möglichkeit ins Spiel: Adoption. „Muss ich eben ein Mädchen adoptieren – das fände ich auch schön. Ein Kind ohne Familie aufzunehmen“, so der 33-Jährige. Ob das als Single-Papa überhaupt möglich sei, wisse er nicht, fügte er hinzu. Der Gedanke daran, einem Kind ohne Zuhause ein neues Leben zu schenken, sei jedoch da.