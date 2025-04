× Die Ehrlich Brothers verzaubern jetzt 3-mal Wien

Show-Highlight der Woche. Am Samstag und Sonntag bringen die Ehrlich Brothers ihren Jubiläums-Zauber "Diamonds - die besten Illusionen aus 10 Jahren" für gleich drei Aufführungen in die Wiener Stadthalle.

Ein Motorrad, das wie aus dem Nichts aus eine iPad fährt, mit bloßen Händen verbogene Eisenbahnschienen und eine BonBon-Kanone für die Kids. Andreas und Chris Ehrlich, besser bekannt als Die Ehrlich Brothers verzaubern dieses Wochenende Wien. In der Stadthalle sind am Samstag (19 Uhr) und am Sonntag (11 und 16 Uhr) gleich drei Vorstellungen der atemberaubend-faszinierenden Jubiläums-Show "Diamonds - die besten Illusionen aus 10 Jahren" angesetzt.

© Sebastian_Drueen ×

© Ralph_Larmann ×

© Ralph_Larmann ×



Die Ehrlich Brothers haben dafür ihre „Diamanten“ aus zehn Tour-Jahren geschliffen und präsentieren umrahmt von spektakulärer Licht-, Pyro- und Laser- Show ihre Illusionen wie den 10-Tonnen schweren schwebenden Monstertruck oder die Verwandlung in einen Schmetterling in neuen Arrangements.

© Sebastian_Drueen ×

© Sebastian_Drueen ×

© Christoph_Koestlin_Sweets ×

Es wird zudem einige Überraschungen geben. So will man das Publikum im Laufe der Show mehrmals mit ein und demselben kleinen Trick aufs Glatteis führen. Dazu lassen es die Weltrekord-Magier zum großen Finale in der gesamten Stadthalle schneien.