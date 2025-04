× Edmund stürmen auf Platz 1:. „Wie ein Lotto 6er!“

Edmund sichern sich mit der neuen CD „Legende“ Platz 1 der Austria Top 40. Gefeiert wird der Chart-Triumph ab 23. Mai mit der großen Österreich-Tournee.

„Schon das letzte Album ging auf Platz 1, aber viel wichtiger ist, dass die Leute weiter auf Konzerte gehen und dass wir Spaß haben und natürlich auch den Menschen Freude bereiten.“ Jetzt dürfen Edmund wieder über Platz 1 jubeln. Mit der neuen CD „Legende“ stürmen Markus Kadensky und Roman Messner an die Spitze der Austria Top 40 und reihen sich damit neben Seiler und Speer sowie Pizzera & Jaus als nächstes Erfolgs-Duo des Austropop ein. „Das ist wie ein Lotto 6er! Wir sind mittendrin statt nur dabei! Wir sehen das auch nicht als Konkurrenz, sondern als Kollegen und wünschen jedem, der erfolgreich ist, nur das Beste. Da gibt’s keine Feinde oder Gegner, so wie beim Fußball.“

© Sony Music

© zeidler ×

Das sind die Austria Top 40 der Wertungswoche vom11. bis zum 17. April:

1. Edmund, Legende Edmund

2. Bon Iver, Sable, Fable

3. Linkin Park, From Zero

4. Jazeek, Most Valuable Playa

5. Sarbina Carpenter, Short N' Sweet

Mit „Legende“ liefern Edmund nicht nur frisch-fröhlichen Sommer-Pop al’la „Jesolo“ oder „Auf heit“ oder „Summasun“ sondern auch Nachdenkliches. Mit dem Titelsong gedenkt Markus Kadensky an seinen 2022 an Krebs verstorbenen Vater. „Mir persönlich als Künstler hat es gut getan, weil man ja doch wirklich Emotionen da reinlegt. Es war auch ein bisschen wie eine Therapie.“

© zeidler ×

© zeidler ×

Ab 23. Mai gehen Edmund mit den neuen Hits dann auch auf große Tournee. 18 Konzerte sind bereits fixiert. Die Premiere steigt mit einem Doppelpack im Wiener Gasometer (23. und 24. Mai) für das man sich sogar Lucas Fendrich ins Vorprogramm holt. „Wir werden eine wirklich geile Show liefern mit viel Pyrotechnik und allen Klassikern. 2 Stunden Programm mit 20 Songs und großen Emotionen.“