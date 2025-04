× 1. Blick auf unseren ESC-Hit: JJ zeigt seine geheime Show

Am 15. Mai rockt JJ mit „Wasted Love“ um das Song-Contest-Finale. Seine Show ist noch geheim. Nur einer hat sie schon gesehen: Vorjahr-Sieger Nemo.

„Mein Auftritt wird auf dem Video basieren und es wird auch ein großes Boot dabei sein“ im oe4-Interview verriet unser ESC-Held JJ die ersten Details seiner Song Contest Show in Basel , wo er mit der eindringlichen Pop-Oper „Wasted Love“ am 15. Mai wohl eher nur mehr als Formalität in die Quali für das große Finale (17 Mai) muss. Jetzt, nach einem letzten Feinschliff in Helsinki, ist die Show bühnenreif. Und einer hat sie schon gesehen: Vorjahrs-Sieger Nemo aus der Schweiz.

© ORF/Thomas Ramstorfer ×

In einem von JJ geposteten Instagram-Video sieht man wie er sich gemeinsam mit Nemo auf einem Handy offensichtlich das noch geheime Song Contest Staging ansieht. Nemo, der mit JJ witzigerweise Englisch (!) spricht ist vom ersten Einblick ganz aus dem Häuschen. Doch selbst er muss sich noch etwas gedulden: JJs Show wird nämlich erst am Montag (21. April) finalisiert. Nach dem letzten Stopp seiner Europa-Tour: Am Samstag (19. April) rockt er ja noch die große ESC Party in Madrid.

© ORF/Thomas Ramstorfer ×

Kommenden Freitag (25. April) gibt’s dann großen Abschieds-Auftritt im ORF: JJ rockt mit „Wasted Love“ den Ballroom von Dancing Stars.