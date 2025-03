× Irrer ESC Zweikampf: JJ jetzt nur mehr 1% hinter Schweden

Letzte Woche 15 Prozent Siegeschance, am Wochenende schon 18 Prozent und jetzt bereits sensationelle 22 Prozent. Unser JJ rockt die Song Contest Wetten und liegt nur mehr ganz knapp hinter Schweden.

Platz 1: Schweden mit einer Siegeschance von 23 Prozent. Nur mehr ein Prozent (!) dahinter unser ESC-Held JJ. Die Wettquoten für den Song Contest werden immer spannender, auch weil Österreich immer mehr aufholt! Letztes Wochenende hatte JJ mit der Pop-Oper 2 „Wasted Love“ nur“ eine Siegeschance von 18 Prozent und lag damit satte 7 Prozent hinter der finnlandschwedischen Comedygruppe KAJ. Vor einer Woche lag Schweden sogar noch um 10 % vor uns.

Doch jetzt gibt’s im Sog des richtungsweisenden Fan-Votings von „My Eurovision Scoreboard“, wo JJ schon über 210.000 Stimmen hat, eine starke Aufholjagd: Bei vier internationalen Wettanbietern, u.a. Bwin oder William Hill, liegt Österreich jetzt schon ex aequo mit Schweden auf Platz 1.

Heißes ESC-Duell zwischen JJ (o.) und KAJ (o.)

Jetzt geht’s für JJ in die heiße Phase – und zum Stimmenfang. Dafür wurden die ersten Auftritte bei den großen ESC-Partys in Amsterdam (5. April), London (13. April) und Madrid (19. April) bereits fixiert. „Mein Traum wäre, den Song Contest 2026 wieder in die Stadthalle zu holen!“

Am 17. Mai ist dafür beim großen Song Contest Finale in Basel die Chance so groß wie nie. Dass JJ am 15. Mai die Quali schafft, gilt ja quasi als fix.