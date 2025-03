× 1. Sieg für Österreich beim Song Contest! JJ führt im Fan Voting!

JJ rockt den Song Contest! Platz 1 beim richtungsweisenden Fan-Voting und starkes Quoten-Plus bei den Wetten

Platz 1: Österreich. Platz: 2 Finnland. Platz 3: Albanien. Das richtungsweisende Fan-Voting von „My Eurovision Scoreboard“ lässt uns jetzt wieder vom Song Contest Sieg träumen. JJ führt mit der Pop-Oper „Wasted Love“, die schon bei über 1,6Millionen YouTube Klicks hält, die Wertung mit deutlichem Abstand an. Fast 40.000 Stimmen hat er damit bis zum Wochenende eingefahren. Um 15 Prozent mehr Stimmen als die zweitplatzierten Finnen. Und gleich um 20 Prozent mehr als die Wett-Favoriten aus Schweden, die bei den Fans ja „nur“ auf Platz 4 liegen.

© My Eurovision Scoreboard ×

© ORF/Thomas Ramstorfer ×

Auch bei den Wettbüros gibt’s für die Schweden einen leichten Dämpfer und für Österreich einen weiteren Höhenflug. Die Schweden KAJ stagnieren mit der Party-Hymne „Bara bada bastu“ bei einer Siegeschance von 25 Prozent. JJ ist am Wochenende auf 18 Prozent hochgeschossen. Damit spitzt sich für den 69. Song Contest in Basel alles immer mehr zu einem Zweikampf zwischen Schweden und Österreich zu. Auch weil laut Wetten die Siegeschancen von Israel (10 %), Frankreich(8 %) und den Niederlanden (7%) immer mehr schwinden.

© ORF/Thomas Ramstorfer ×

JJ und die Schweden KAJ (u.) kämpfen um Platz 1

© Wikipedia ×

Zum direkten Duell Österreich gegen Schweden wird es übrigens erst beim großen Finale am 17. Mai kommen. KAJ sind ja im ersten Semifinale (13. Mai) am Start. Für JJ geht es am 15. Mai in der zweiten Quali-Runde um das Final-Ticket.