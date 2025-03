× Conchita: Comeback im Kleid für neues Kult-Duett

Für Marianne Rosenberg lässt es Conchita jetzt wieder funkeln. Für das Duett „Er gehört zu mir“ tanzt unsere ESC-Queen im Kleid an.

2014 holte Conchita für uns im goldenen Kleid den Song Contest Sieg. Jetzt schmeißt sich Tom Neuwirth wieder in den Glitzerfummel. Für das Duett „Er gehört zu mir“ mit Schlager-Ikone Marianne Rosenberg tanzt Conchita im Video in einem schillernden Silberkleid an. „Königinnen unter sich,“ erklären die beiden die coole Neuaufnahme, mit der Rosenberg ihren 70. Geburtstag und das 50-jährige Jubiläum ihres Kulthits feiert.

Inspiriert von einer Akustik-Version, die Conchita bereits 2024 bei der TV Sendung „Sing meinen Schlager“ gesungen hat, gibt’s jetzt eine minimalistische Piano-Interpretation. „Ich habe mich segelnd draufgestürzt,“ freut sich die Jubilarin über die Gänsehaut-Vorlage von Conchita. Und auch Conchita ist mehr als begeistert. „Danke, dass ich das machen darf. Mit der Königin. Mit der Chefin herself.“

Die Botschaft des Hit-Duetts ist für Conchita klar: „Dieses Lied wurde eine Hymne für die Queer-Community. Das war so ein Megahit, dass alle Männer, singen konnten, was sie gefühlt haben ohne, dass sie sich outen oder Angst haben mussten.“

Das Conchita-Duett ist Highlight der neuen Rosenberg-CD „Bunter Planet– die Jubiläums-Edition“, für die Marianne Rosenberg auch Lucy von den No Angels („Ich bin wie du“) oder Eko Fresh (‚Im Namen der Liebe“ als Gaststars dabei hat.