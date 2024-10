Conchita sorgte im TV für Tränen

Unser ESC-Star brachte bei "Sing meinen Schlager" große Emotionen in die Runde. Auch er hatte Tränen in den Augen.

Am Sonntagabend gaben sich wieder unterschiedlichste Stars bei "Sing meinen Schlager" die Ehre. Neben deutschen Größen wie Semino Rossi nahm auch unser ESC-Star Conchita Wurst auf der RTL-Couch Platz. Als der Musiker an der Reihe war, wählte er Marianne Rosenbergs Evergreen "Er gehört zu mir" aus dem Jahr 1995. Doch Wurst verwandelte den Song in eine emotionale Ballade, die vom Piano begleitet wurde.

Mehr lesen:

Conchita: "Bin dir ewig dankbar"

Nach der ohnehin schon emotionalen Einlage richtete Conchita das Wort an Rosenberg: "Das war so ein Mega-Hit, dass alle Männer das singen konnten, was sie gefühlt haben, ohne dass sie sich outen oder Angst haben mussten. Das hast DU der queeren deutschen Bewegung gegeben. Dafür bin ich dir für immer dankbar.“





"Es ist wahre Liebe"

Auch der Sender VOX postete einen Ausschnitt aus der gelungenen Show und schrieb dazu: "Es gibt wohl niemanden, der 'Er gehört zu mir' nicht auswendig mitsingen kann. Conchita Wurst traut sich an diesen Klassiker und macht ihn zu einer HOCHemotionalen Piano-Version. Es ist wahre Liebe, was meint ihr?" Die Fans stimmen zu: "Unglaublich! Marianne war so gerührt" und "Sooo unglaublich schön. Gänsehaut pur. Danke, für diesen unglaublichen Moment", lauten zwei der vielen positiven Kommentare. Sowohl Conchita selbst als auch Marianne Rosenberg hatten die ein oder andere Träne in den Augen.