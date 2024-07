Bondage? SM? Conchita Wurst zeigt auf Instagram (fast) alles

Der ESC-Star feierte bei der Pride in der Stadt, die niemals schläft

Von der Vienna Pride zur New York Pride - Conchita Wurst (35) macht gerade die amerikanische Großstadt unsicher. "Austria and the City", schreibt der Musiker in Anspielung auf "Sex and the City". In einem Instagram-Beitrag posiert Conchita vor einem Spiegel. Viel Stoff trägt der ESC-Star dabei nicht. Die intimen Körperstellen sind stark betont. Conchita kann aber ohnehin alles tragen.

Conchita Wurst im SM-Look © Instagram

Wurst im sexy "Dirndl"

In einem anderen Beitrag zeigt sich Wurst ebenfalls in einer Art Corsage mit durchsichtigem Tüllrock. Die Fans lieben den Look: "Was für ein schönes Outfit. Pass nur auf, dass du keinen Verkehrsunfall verursachst" und "Wow, du bist atemberaubend", lauten zwei von Hunderten Kommentaren.

Fast 9.000 Gefällt-mir-Angaben zeigen, dass Conchita auch zehn Jahre nach dem ESC-Sieg noch immer für Begeisterung sorgt.