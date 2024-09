Conchita Wurst: "FPÖ-Wähler haben Angst und sind verunsichert"

Reaktion auf Wahlergebnis.

"Conchita Wurst", mit bürgerlichem Namen Tom Neuwirth, hat auf den FPÖ-Wahlsieg reagiert.

"Angst" und sei "verunsichert"

Das Video fällt Tom Neuwirth sichtlich schwer. Unter seinem Künstlernamen Conchita Wurst veröffentlichte er ein Video auf Instagram, in dem er sich zum Ausgang der Nationalratswahl äußert und sich direkt an die Wähler der FPÖ wendet: Wer den Blauen seine Stimme gegeben hat, habe "Angst" und sei "verunsichert", meint Neuwirth. Er will für alle Leute, denen er begegnet, einen "safe space kreieren" - und mit "radikaler Freundlichkeit" reagieren.

Position im Wahlkampf

Neuwirth hatte mit anderen Künstlern früh die Stimme im Wahlkampf erhoben. Knapp drei Wochen vor der Nationalratswahl am 29. September riefen heimische Künstler unter dem Motto #DeinMeinUnserÖsterreich dazu auf, wählen zu gehen. Mit Videobotschaften in Form von persönlichen Anrufen wandten sie sich an alle Wahlberechtigten, denen "ein friedliches Miteinander, soziale Gerechtigkeit, Klima- und Naturschutz und eine demokratische Gesellschaft" ein Anliegen seien. Persönliche Aufrufe zu demokratischer Mitbestimmung kamen von Rainhard Fendrich, Adele Neuhauser, Conchita Wurst und Lilian Klebow sowie von Valerie Huber, Robert Palfrader, Pizzera & Jaus, Florian Scheuba, Resi Reiner und Rafael „Veni" Eisler.