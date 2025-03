Conchita rockt Song Contest in Basel

Vom 10. bis 17. Mai verwandelt sich Basel in das Zentrum des Eurovision Song Contests 2025. Das Eurovision Village im Messequartier wird mit Live-Konzerten, Public Viewings und Partys zur ultimativen Anlaufstelle für ESC-Fans - inklusive Conchita!

Es ist ein besonderes Highlight des diesjährigen Song Contests: Tom Neuwirth alias Conchita Wurst (36), die 2014 mit „Rise Like a Phoenix“ den ESC für Österreich gewann, wird mit ihrer unverwechselbaren Stimme und Bühnenpräsenz die Fans begeistern. Die Stadt Basel bestätigte, dass sie unter anderem am Rheinufer auftreten wird. Bereits letzte Jahr war Conchita beim ESC in Schweden dabei und performte dort eine Hommage an ABBA. Doch Conchita ist nicht der einzige ESC-Star, der die Bühne betritt. Auch Remo Forrer (23), Luca Hänni (30), die Bands Timebelle und Sinplus sowie Anna Rossinelli (37) werden für unvergessliche Momente sorgen.

© Queen of Drags ×

90er-Kultbands sorgen für Nostalgie

Neben den ESC-Stars heizen auch internationale Musiklegenden die Stimmung an: Die Kult-Acts Rednex („Cotton Eye Joe“) und Snap! („Rhythm Is a Dancer“) lassen die 90er-Jahre-Party in Basel wieder aufleben. Noch unklar ist, ob der Schweizer ESC-Sieger Nemo und Superstar Céline Dion (56), die 1988 den ESC für die Schweiz gewann, auftreten werden. Besonders um Dion gibt es Spekulationen: Sie steht laut Insidern in Kontakt mit den Veranstaltern. Ob sie tatsächlich in der St.-Jakobshalle performen wird, hängt jedoch von ihrem Gesundheitszustand ab.

Rednex © Getty ×

Basel ist bereit für eine Woche voller Musik, Emotionen und ESC-Magie – die Fans können sich auf ein spektakuläres Event und auf den Glamour-Auftritt von Conchita freuen!