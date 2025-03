× ESC-Wunder: JJ tritt mit Conchitas Startnummer an!

Startnummer 6! 2014 legte Conchita damit in der Song Contest Quali den Grundstein für den ESC-Triumph. Jetzt lässt uns auch JJ mit diese Startnummer vom Song Contest Sieg träumen!

Wenn das mal kein gutes Omen ist: 2014 legte Conchita im 2. Semifinale des Song Contest in Kopenhagen mit der Startnummer 6 den Weg zum ESC-Sieg. Jetzt wurde unsrem neuen ESC-Helden JJ für das 2. Semifinale genau diese Glücksstartnummer zugewiesen. Am 15. Mai geht er in Basel als 6. von 16 Teilnehmern in die 2. Qualirunde. Er muss mit der eindringlichen Pop-Oper „Wasted Love“ in die Top 10 um am 17. Mai auch im großen Finale dabei zu sein.

Die Quali ist wohl nur eine Formalität, denn JJ ist unsere heißeste Song Contest Aktie aller Zeiten. Bei den Wetten liegt er hauchdünn hinter Schweden auf Platz 2. Aktuelle Siegeschance: 22 Prozent. Tendenz steigend! Zum Vergleich: Conchita war vor ihrem Sieg bei den Wetten bis zum Finale nie in den Top 5.

Für die Mission Song Contest Sieg – „Mein Traum wäre, den Song Contest 2026 wieder in die Stadthalle zu holen!“ – holt sich JJ jetzt vor der Wurst auch die nötigen Siegertipps: „Ich bin in enger Verbindung mit Conchita. Ich lasse mir Tipps geben und ich nehme sie auch an. Egal, ob sie dann funktionieren oder nicht.“