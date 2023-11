Die Bullen gastieren bei formstarken Hartbergern

Für Salzburg führt der Weg zum zehnten Cuptitel (alle davon seit 2011/12) über Hartberg - und damit einen aktuell form- und spielstarken "Kleinen" der Liga.

Einzig Sturm konnte die Truppe von Coach Markus Schopp in den jüngsten sieben Meisterschaftsrunden bezwingen, das Torverhältnis des Tabellenfünften nimmt sich da mit 13:2 durchaus beeindruckend aus. "Sie haben eine gute Entwicklung gemacht, sind stark im Ballbesitz, haben ein gutes Positionsspiel", sagte Bullen-Trainer Gerhard Struber, dessen Truppe mit dem 3:0 gegen Altach zuletzt wieder bis auf einen Punkt an Sturm herankam.

Gutes Spiel gegen Inter gibt Kraft

"Siege tun immer gut, wir haben auf die Leistung gegen Inter (1:2, Anm.) aufgebaut, das gibt uns Kraft für die nächsten Aufgaben", gab Struber an und hoffte zugleich auf weniger Schwankungen. "Es gilt jetzt, endlich Konstanz hineinzubringen." In der laufenden Saison gelang gegen Hartberg am 20. August ein klarer 5:1-Auswärtserfolg, ähnlich souverän soll es auch am Mittwoch laufen. "Wenn wir unser typisches Gesicht zeigen, wird es für Hartberg sehr, sehr schwer."

Struber: "Ich werde die beste Mannschaft bringen"

Nicht immer in der laufenden Saison konnte Salzburg dieses Gesicht aber zeigen, Struber appellierte vor allem an die Einstellung seiner Kicker. "Es ist ein K.o.-Spiel, deshalb wird es umso wichtiger sein, dass wir eine irrsinnig gute Haltung ins Spiel bringen, denn der Gegner ist richtig gut." Die Rotationsmaschine wird der 46-Jährige wohl nicht anwerfen. "Es ist nicht die Zeit, um zu experimentieren. Wir werden die beste Mannschaft bringen", versprach er.