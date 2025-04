× JJ: Gänsehaut-Duett mit Conchita als Warm-Up zum ESC-Sieg

Mit „Wasted Love“ gilt JJ als einer der Favoriten für den Song Contest Sieg. Vorab lässt jetzt lässt er Europa mit einem neuen Conchita-Duett ausflippen.

„Ich bin in enger Verbindung mit Conchita. Ich lasse mir Tipps geben und ich nehme sie auch an.“ Im großen oe24-Interview sprach unser ESC-Held JJ erstmals von seinem Geheimpakt mit unserer Song Contest Siegerin von 2014. Jetzt hat er mit der „Mutter“ sogar ein Sensations-Duett aufgenommen. Im Rahmen der Song-Contest-Aktion „Eurovision. A Little Bit More“ entstand ein sensationelles Mash-up aus Conchitas Siegersong „Rise Like a Phoenix“ und JJs aktueller Hymne „Wasted Love“. Ein Hit mit absoluter Gänsehaut-Garantie!

Die Fans sind begeistert: „Ein Meisterwerk“, „Legendär!!! Die schönsten Stimmen zusammen, Gänsehaut!“ oder „Es ist unmöglich, etwas Ikonischeres zu finden“ überschlagen sich die Jubel-Kommentare auf YouTube. Und weiter: “Wenn JJ gewinnt BRAUCHEN wir das als Eröffnung beim Song Contest 2026“.

Auch JJ („Ich hatte Gänsehaut, und wir hatten auch eine richtige Gaudi dabei!") und Conchita sind begeistert: „Mit JJ zusammenzuarbeiten ist ein echtes Privileg. Seine Professionalität ist beeindruckend – und wenn er singt, ist es, als würde die Zeit stillstehen.“

Das Video der ganz besonderen musikalischen Begegnung wurde im prunkvollen Eroica-Saal des Palais Lobkowitz im Wiener Theatermuseum gedreht. Begleitet wurde das Treffen von JJ und Conchita Wurst von einem „Walk through“ der aktuellen Johann Strauss-Ausstellung mit Franz Pichorner, dem Direktor des Theatermuseums. JJ zeigte sich begeistert von den gezeigten Objekten und rief seine Fans zu einem Besuch von Johann Strauss – Die Ausstellung auf, die aufgrund ihres großen Erfolgs bis 17. August verlängert wurde. Der junge Opernsänger gab darüber hinaus eine eindrucksvolle Kostprobe seines außergewöhnlichen Gesangstalentes, indem er Johann Strauss‘ vielleicht wienerischste Komposition, „Draußen in Sievering“, anstimmte.

Nach seinem umjubelten Debüt bei „Eurovision in Concert“ in Amsterdam (5. April) und dem ersten Zusammentreffen mit den Song-Contest Favoriten KAJ aus Schweden am Wochenende in London steht für JJ am 19. April in Madrid das Finale seiner kurzen Europa-Tour am Plan. Am 25. April rockt er mit der ESC-Hymne „Wasted Love“ die nächste Show von Dancing Stars. Am 15. Mai geht’s dann in Basel in die alles entscheidenden Quali. JJ wurde dafür die Startnummer 6 zugeteilt. Ein gutes Omen. Mit ebendieser Startnummer legte Conchita ja anno 2014 ebenfalls in der 2. Quali-Runde den Grundstein zum ESC-Sieg.