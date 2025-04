× JJ: Unser ESC-Held rockte Pre-Party in Amsterdam

Europa-Premiere seiner Pop-Oper "Wasted Love" kam gut an!

Unser ESC-Held JJ startete am Samstag in Amsterdam die Mission Song Contest Sieg. Bei der richtungsweisenden Party „Eurovision in Concert“ in der AFAS Live Arena zündete er die Europa-Premiere der Pop-Oper „Wasted Love“.

Mehr zum Thema

Voller Vorfreude

„Jetzt geht es Richtung Zielgerade! Ich freue mich schon sehr auf Amsterdam, weil ich dort so viele andere ESC-Künstler treffen werde meinen eigenen Song erstmals vor einem großen Publikum präsentieren kann,“ zeigte sich JJ im oe24-Interview schon voller Vorfreude.

© Instagram

© Instagram

JJ im oe24-Talk



Wie wichtig sind diese ESC-Partys?

Für mich sind sie wichtig, weil ich dabei ein Gefühl für das Publikum bekomme und auch direkt sehe, wie die Menschen auf „Wasted Love“ reagieren.



Wie schwer ist es „Wasted Love“ live zu singen?

Um bei „Wasted Love“ wirklich am Punkt zu sein, braucht man wahrscheinlich eine spezielle stimmliche Ausbildung– aber die hab ich ja zum Glück. Super ist natürlich, wenn das Publikum einfach mitsingt – da freu ich mich schon drauf!



Ihr persönlicher ESC-Favorit?

Es gibt heuer so viele starke Songs und im Moment kann ich mich da gar nicht festlegen – vielleicht ändert sich das ja nach den Pre-Events.



Was halten Sie von Ihrem wohl größten Konkurrenten, den Schweden?

Schweden kann Song Contest! Und das haben sie auch heuer wieder gezeigt.

© Instagram ×

Erstes Treffen mit Schweden

In Amsterdam stieg ein kleiner „Mini-Song Contest“, bei dem gleich 27 der 37 Teilnehmer ihre ESC-Hits präsentierten. Nur die finnlandschwedische Comedygruppe KAJ, die ja bei den Wetten aktuell mit einer Siegeschance von 25% noch vor Österreich (22%) in Führung liegt, ließ sich noch nicht in die Karten blicken. Die Schweden treten erst bei „LEP Eurovision Party“ in London an, wo es am 13. April zum ersten Aufeinandertreffen mit unserem JJ kommt, an.