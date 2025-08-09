Hüpfburg kippt um – Vier Verletzte, darunter Kind (2)

Bei einer Veranstaltung in St. Anna am Aigen (Bezirk Südoststeiermark) ist am Freitagabend eine Hüpfburg umgestürzt.

Laut Polizei wurde eine 60-Jährige mit ihrem knapp zweijährigen Enkel von dieser getroffen und verletzt. Zwei weitere Menschen wurden verletzt, als sie versuchten, die Hüpfburg mit einem Verankerungsseil zu halten. Sie erlitten Verbrennungen an den Händen.

Wie es dazu kam, dass die Hüpfburg umstürzte, ist laut Polizei noch nicht geklärt. Eine anwesende Ärztin leistete Erste Hilfe bis das Rote Kreuz übernahm. Die schwer verletzte 60-Jährige wurde ins Landeskrankenhaus Feldbach eingeliefert, ihr Enkel mit leichten Verletzungen in die Kinderklinik in Graz. Er durfte noch am selben Abend nach Hause.