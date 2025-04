Fendrich hat jetzt einen "Stern" in München

Verspätetes Geschenk zum 70. Geburtstag für Rainhard Fendrich. Am Mittwoch durfte er sich in München am „Walk of Stars“ verewigen.

In Österreich hat sich Rainhard Fendrich ja schon im Jahr 2011 am „Walk of Stars“ verewigt. Als symbolträchtiger 100. Künstler, dem diese Ehre zu Teil wurde. Jetzt griff der Austropop-König auch in München in den „Gatsch“. Am Mittwoch wurde er vor seinem ausverkauften Konzert in der Olympiahalle mit einem Handabdruck am „Munich Olympic Walk Of Stars“ aufgenommen. Ein verspätetes Geschenk zum 70. Geburtstag. (27. Februar). Die Zementplatte wird ab sofort am Fuße des Olympiabergs ausgestellt.

© Olympiapark München ×

© Olympiapark München ×

© zeidler ×

Die Walk Of Stars Zeremonie ist für Fendrich auch die perfekte Einstimmung auf die große Österreich-Tour. Am Freitag steigt in der ausverkauften Wiener Stadthalle die Austro-Premiere der emotionalen Jubiläums-Show „Nur ein Wimpernschlag – 45 Jahre live“. Fendrich liefert dabei ein fast dreistündiges XXL-Programm. Mit allen Hits – von „Strade del Sole“ über „Blond“ bist „Es lebe der Sport“, zahlreichen Schmankerln („Zwischen eins und vier“) und den Highlights der neuen CD rund um „Nie mehr Krieg“. Dazu gibt’s zur Hymne „I am from Austria“ auch mahnende Worte „Man kann seine Heimat auch lieben ohne andere zu hassen!“