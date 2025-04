× Nach Tourstart: Fendrich stürmt wieder die Charts

Rainhard Fendrich liefert mit seiner Jubiläums-Tournee die Austropop-Show des Jahres und bekommt nun dafür die Rechnung präsentiert: seine aktuelle CD „Wimpernschlag“ rockt wieder die iTunes-Charts.

„Man kann seine Heimat auch lieben, ohne andere zu hassen!“ Mahnende Worte zur Hymne „I am From Austria“, weit über 2 ½ Stunden Programm und alle Hits von „Zweierbeziehung“ über „Blond“ bis „Strada del Sole“. Mit der Jubiläums-Tournee „Nur ein Wimpernschlag – 45 Jahre live“, die er am Wochenende mit einem ausverkauften Triple-Pack in Bayern startete, zeigt sich Rainhard Fendrich wieder als das Gewissen des Austropop.

Jetzt bekommt er dafür die Rechnung präsentiert. Das aktuelle Album „Wimpernschlag“, mit dem er im Jänner seinen 17. Nummer-eins-Hit feierte, stürmt jetzt bei iTunes wieder bis auf Platz 4 hoch. Und lässt damit sogar Weltstars wie Abba, Elton John & Brandi Carlile oder die Rolling Stones hinter sich.

Das sind die iTunes-Charts vom 14. April

1. Pupo, Penso A Te

2. Edmund, Legende

3. Bon Iver, Sable, Fable

4. Rainhard Fendrich, Wimpernschlag

5. ABBA, Gold

6. Elton John & Brandie Carlile, Who Believes In Angels?

7. The Rolling Stones, Hot Rocks

8. Jesus Christ Superstar, Soundtrack

9. 1986zig, Einer von Euch

10. Micheel Kiwanuka, Love & Hate

In Kürze winkt wohl wieder Platz eins, denn ab 25. April feiert Fendrich die Österreich-Premiere seiner eindringlichen XXL-Werkschau in der Wiener Stadthalle. Bis zum 31. Oktober stehen dann noch 8 weitere Austro-Konzerte am Programm. Auch eine Zusatz-Show in Wien (16. Mai). 2026 will er dann noch einige Open Air Konzerte draufsetzen.