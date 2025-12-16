Sohn von Rob Reiner wird wegen Mordes angeklagt

Nach dem gewaltsamen Tod von "Harry und Sally"-Regisseur Rob Reiner und seiner Ehefrau Michele soll der Sohn des Paares, Nick Reiner, wegen zweifachen Mordes angeklagt werden.

Dies gab die Staatsanwaltschaft in am Dienstag Los Angeles bekannt. Zunächst konnte der tatverdächtige Sohn noch nicht vor Gericht erscheinen.

Nick Reiner habe noch keine ärztliche Freigabe für einen Transport vom Gefängnis zum Gericht, sagte sein Anwalt Alan Jackson übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge. Wann diese komme und es eine Anhörung geben könnte, sei noch unklar. Am heutigen Dienstag (Ortszeit) werde es in jedem Fall keinen Termin mehr geben. Weitere Details teilte Jackson zunächst nicht mit.

Am Sonntagabend festgenommen

Der 32-jährige Nick Reiner soll den Ermittlungen der Polizei von Los Angeles zufolge für den gewaltsamen Tod seiner Eltern verantwortlich sein. Er war am Sonntagabend festgenommen worden, rund sechs Stunden nachdem die Polizei das getötete Paar in deren Haus im Stadtteil Brentwood entdeckt hatte. Die Staatsanwaltschaft beschäftigt sich nun mit dem Fall.

Rob Reiner, Regisseur von Filmhits wie "Harry und Sally", "Misery" und "Eine Frage der Ehre", war 78 Jahre alt. Zum Alter seiner Frau Michele, die als Fotografin gearbeitet hatte, gab es unterschiedliche Angaben von 65 bis 70 Jahren. Das seit 1989 verheiratete Paar hatte drei gemeinsame Kinder: Jake, Nick, und Romy. Zudem hatte der Regisseur die Tochter seiner ersten Ehefrau Penny Marshall adoptiert. Sohn Nick hatte immer wieder öffentlich über seinen Kampf mit einer Drogensucht gesprochen.