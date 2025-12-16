Diese Stars sind bei der Silbereisen-Silvester-Show dabei

Wie auch im letzten Jahr gibt es auch heuer den "Silvester-Schlagerbooom" von Florian Silbereisen live beim ORF 2 (20.15 Uhr, 31. Dezember) zu sehen. Nun sind einige der Star-Gäste bekannt.

In der Basketballarena des FC Bayern München laufen seit Monaten die Vorbereitungen. Tausende LED-Armbänder und ganz viel Pyrotechnik sollen einmal mehr einen wunderschönen Start ins neue Jahr liefern.

Nun hat die "Bild" die Gästeliste vom "Silvester-Schlagerbooom 2026" veröffentlicht. Mit dabei sind Roland Kaiser und Unheilig. Der Kaiser unterbricht für die Show sogar seinen Urlaub.

"Das wird der größte Kaiser-Auftritt"

Silbereisen sagt gegenüber der "Bild": "Ich wollte es erst gar nicht glauben, dass Roland tatsächlich bei uns auf der Bühne stehen wird! Und ich darf schon jetzt verraten: Das wird der größte Kaiser-Auftritt, den ich jemals präsentieren durfte!"

Neben diesen beiden Stars werden auch Howard Carpendale (79), Andy Borg (65), Heinz Rudolf Kunze (69), 80er-Kultstar Samantha Fox (59), DJ Ötzi (54) und viele mehr ihre größten Hits singen.

Silbereisen freut sich auf die gigantische Show und kündigt an: "Ich kann schon jetzt versprechen: Diese Party wird XXXXXXL! Und um Mitternacht schalten wir live nach Berlin, zum großen Silvesterfeuerwerk. Danach wird in München live weitergefeiert."