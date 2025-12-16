Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Heidi Klum bei "Project Runway"
© Getty

Modewelt

"Er schrie mich an, ich musste weinen“: Heidi Klum packt aus

16.12.25, 16:11
Teilen

Ein einziger Satz blieb Heidi Klum bis heute im Gedächtnis – und sollte ihren weiteren Weg entscheidend prägen. 

Heute steht Heidi Klum wie kaum eine andere für Selbstbewusstsein, Energie und ein stets präsentes Lächeln. Doch der Weg an die Spitze der internationalen Modewelt war nicht frei von schmerzhaften Erfahrungen. In einem Interview mit dem Magazin „Elle“ gewährt die 52-Jährige nun einen seltenen Einblick in ihre frühen Jahre vor der Kamera – und erinnert sich an einen Vorfall, der sie nachhaltig beeinflusst hat.

Mehr lesen: 

Noch bevor Klum weltweit als Topmodel gefeiert wurde, arbeitete sie für ein Brautmagazin. Bei diesem Shooting machte ihr ein Fotograf unmissverständlich klar, dass er mit ihrem Auftreten unzufrieden war. Ihr Lachen bezeichnete er als „schrecklich“. Die Situation ging der jungen Heidi damals sichtlich nahe. „Er schrie mich an. Ich musste weinen“, schildert sie rückblickend.

Lachen vor dem Spiegel geübt

Anstatt sich jedoch entmutigen zu lassen, zog Klum aus dem Erlebnis eine Konsequenz. Sie setzte sich vor den Spiegel und begann, gezielt an ihrem Lächeln zu arbeiten. Ausgerechnet jenes Merkmal, das einst kritisiert worden war, entwickelte sich später zu ihrem Markenzeichen. Heute sei es genau dieses Lachen, mit dem viele Menschen sie sofort verbinden.

Im Gespräch mit „Elle“ zeigt sich die vierfache Mutter nachdenklich, aber auch entschlossen. Sie habe gelernt, Kritik nicht persönlich zu nehmen und negative Erfahrungen nicht an sich heranzulassen. Stattdessen habe sie diese als Antrieb genutzt. Eine Haltung, die Heidi Klum über Jahrzehnte hinweg erfolgreich durch die Mode- und Medienbranche getragen hat.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden