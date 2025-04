Immersium:Wien: Kulinarisch in 80 Tagen um die Welt

In 80 Minuten kulinarisch um die Welt reisen – ein Dinner-Abenteuer mit 360°- Projektionen an den Wänden und am Tisch macht‘s möglich.

Immersives Dinner entführt ins Cyber-Tokio der Zukunft - einem pulsierenden Kaleidoskop aus Neonlicht. © Immersium:Wien × Das Konzept wurde von Markus Beyr gemeinsam mit Heiko Rataj, einem deutschen Unternehmer, Gastronom und Weltenbummler entwickelt.„Mit Immersium:Dining haben wir eine Erlebniswelt geschaffen, die Kulinarik und Technologie auf völlig neue Art verbindet“, erklärt Markus Beyr, CEO der Attraktion! GmbH. Tuna-Tatika mit Avocado © Immersium:Wien × Weltreise der Sinne Jeden Samstag entführt das multisensorische Abenteuer seine Gäste an geheimnisvolle, magische Orte rund um den Globus. Ob in die schillernden Tiefen des Great Barrier Reefs mit seinen leuchtenden Korallen und tanzenden Fischschwärmen, in die endlose, raue Weite der afrikanischen Savanne bis hin zum visionären Cyber-Tokyo der Zukunft - einem pulsierenden Kaleidoskop aus Neonlicht. Jakobsmuschel-Carpaccio mit Maracuja. © Immersium:Wien × Reisen durch Raum, Zeit und Geschmack

Genussreise. Jede Etappe dieser kulinarischen Reise wird von einer meisterhaft abgestimmten Menüfolge begleitet – etwa zartem Jakobsmuschel-Carpaccio, feinem Tuna-Tataki, edlem Bison mit goldenem Finish oder würzigem, veganem Jerk-Tofu. Vegetarische Varinate mit Jerk-Tofu © Immersium:Wien × Ein Zusammenspiel aus Aromen, Bildern, Lichteffekten und Klangwelten lässt jeden Gang zu einem immersiven Gesamtkunstwerk werden. Umgesetzt wird das Projekt vom Wiener Gastronomen und Praterwirt Mile Palikukovski. Preis für das Fünf-Gang-Menü inkl. Aperitif ab 198 Euro. immersium.com/dining