× Nicht nur in Japan: Die schönsten Spots für die Kirschblüte weltweit

Von Ende März bis Mitte April tauchen Kirschbäume die Welt in ein rosa Blütenmeer! Ursprünglich stammen die Bäume aus Japan, doch die Kirschblüte verzaubert nicht nur in Asien, sondern auch viele spektakuläre Orte rund um den Globus.

Die Kirschblüte ist ein weltweites Naturspektakel, das nicht nur in Japan, sondern auch in vielen anderen Ländern atemberaubende Landschaften zaubert. Von Europa bis Amerika und Asien verwandeln blühende Kirschbäume ganze Regionen in ein Meer aus Rosa und Weiß. Hier sind einige der schönsten Orte weltweit, um dieses faszinierende Schauspiel zu erleben:



Kersenbloesempark, Amsterdam, Niederlande

Im Amsterdamer Bos befindet sich der Kersenbloesempark mit 400 Kirschbäumen, die jedes Frühjahr zahlreiche Besucher anziehen. Die Bäume wurden 2000 von der japanischen Gemeinschaft in den Niederlanden gespendet und symbolisieren die Freundschaft zwischen den beiden Ländern. Während der Blütezeit veranstalten viele Menschen Hanami-Picknicks unter den blühenden Bäumen.

Kopenhagen, Dänemark

Auch in Kopenhagen kann man die Kirschblüte in voller Pracht erleben. Besonders bekannt ist der Bispebjerg Friedhof, wo eine beeindruckende Allee von Kirschbäumen jedes Jahr zahlreiche Besucher anlockt. Die Blütezeit fällt meist in den April und verwandelt den Friedhof in einen märchenhaften Ort voller rosa Blüten. Auch im Langelinie Park, nahe der berühmten kleinen Meerjungfrau, gibt es wunderschöne Kirschbäume zu bewundern

Valle del Jerte, Spanien

Im Valle del Jerte in der spanischen Region Extremadura blühen jedes Frühjahr über eineinhalb Millionen Kirschbäume und hüllen das Tal in ein weißes Blütenmeer. Dieses Naturschauspiel wird mit dem traditionellen Kirschblütenfest gefeiert, das kulturelle Veranstaltungen, Musik und lokale Gastronomie umfasst. Die Blütezeit variiert je nach Wetterbedingungen, findet jedoch meist zwischen Mitte März und Anfang April statt.

Bonn, Deutschland

Die Bonner Altstadt verwandelt sich jedes Frühjahr in ein rosa Blütenmeer, wenn die Japanischen Blütenkirschen in voller Pracht stehen. Besonders die Heerstraße und die Breite Straße sind für ihre beeindruckenden Kirschblüten bekannt. Die genaue Blütezeit ist wetterabhängig, liegt jedoch meist zwischen Ende März und Mitte April. Ein Live-Ticker informiert über den aktuellen Stand der Blüte.

Washington, D.C., USA

Die US-Hauptstadt ist berühmt für ihre Kirschblüten, die 1912 als Geschenk Japans gepflanzt wurden. Jedes Jahr findet hier das National Cherry Blossom Festival statt, das zahlreiche Besucher anzieht. Die Blütezeit erreicht in der Regel Ende März bis Anfang April ihren Höhepunkt und verwandelt Orte wie das Tidal Basin in ein farbenfrohes Spektakel.

Taiwan

In Taiwan beginnt die Kirschblütensaison bereits im Jänner und dauert bis März. Beliebte Orte, um die Blüte zu erleben, sind der Alishan National Scenic Area und der Yangmingshan National Park. Die Vielfalt der Kirschbaumarten sorgt für unterschiedliche Blütezeiten und Farben, von zartem Rosa bis hin zu kräftigem Pink.

Seoul, Südkorea

In Seoul gibt es mehrere Orte, um die Kirschblüte zu genießen, darunter den Yeouido Park und den Namsan Park. Die Blütezeit fällt meist in die ersten beiden Aprilwochen. Während dieser Zeit finden zahlreiche Festivals und Veranstaltungen statt, bei denen Besucher die Schönheit der Blüten feiern können.