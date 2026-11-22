Politik-Experte Josef Cap über das Bundesheer.

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Österreich ist und bleibt ein neutrales Land. Natürlich muss die Neutralität dabei wehrhaft sein. Das bedeutet, Grenz- und Luftraum sind zu sichern. Jedoch verbietet sie, fremde Truppen in Österreich zu akzeptieren, Mitglied eines Militärbündnisses zu sein und sich an Kriegen zu beteiligen. Selbst Waffenlieferungen an kriegsführende Länder sind nicht möglich. Die Regierung und dabei insbesondere die Verteidigungsministerin Tanner sind aber bislang noch schuldig geblieben, wofür die zusätzlichen Investitionen ins Österreichische Bundesheer mit einer Verlängerung des Wehrdienstes verwendet werden sollen. Was daran mehr Sicherheit für Österreich bringen soll, blieb bislang ebenfalls offen.

Kann Österreich überhaupt mit den Innovationen in der Drohnen-, Laser- und Cybertechnologie finanziell als auch technisch mithalten? Noch immer schwärmen manche nostalgisch inspirierten Wehrexperten von neuen Eurofighter, Mittelstreckenraketen, modernisierten Panzern etc. die wehrhafte Neutralität am besten sichern zu können.

Die öffentliche Kommunikation der Lobby für die Verlängerung des Wehrdienstes konnte bislang nicht erklären, was die jungen Rekruten durch diese an zusätzliches Wissen und Fähigkeiten zur Bedienung von eventuell neuen Waffensystemen (Laser, Drohnen oder Satelliten) lernen müssten. In Zeiten von knappen Budgets ist es auch besonders wichtig, auf wessen Kosten der zusätzliche finanzielle Aufwand geplant ist. Hierbei zeigt sich ganz besonders die kommunikative Schwäche der Verteidigungsministerin Tanner und ihrer Bundesheer-Kolleg:innen.

Vieles ist nach wie vor im Dunklen. Gerade dadurch gelingt es auch den Oppositionsparteien ein ebenfalls verantwortungsloses Spiel, das Bundesheer und den Zivildienst gegeneinander auszuspielen, zu treiben. Ohne der Zustimmung einer der beiden Oppositionsparteien ist nämlich die für eine solche Reform erforderliche 2/3 Mehrheit nicht erreichbar. Mit oder ohne Einigung, die Wehrdienstreform bleibt im Dunkeln.