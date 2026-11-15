ÖVP nervös wegen Marterbauer

Ein Kommentar von Rudi Fussi.

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Totgesagte leben länger. Wer hätte der FPÖ nach Ibiza zugetraut, bald wieder an der 40-Prozent-Marke zu kratzen? Politik ist ein volatiles Geschäft. Von der "letzten Chance" zu reden, ist deshalb kühn.

Die Umbildung bietet Markus Marterbauer die Chance, personell und inhaltlich eigene Akzente zu setzen. Das rote Regierungsteam ist besser besetzt als das schwarze, hat aber Schwachstellen. Die Ablösekandidaten sind bekannt. Jetzt braucht es einen respektvollen Übergang. Die Ära Babler muss enden: Sie liegt wie ein Mühlstein auf den Umfragewerten. Marterbauers erstes Ziel: Richtung 20 Prozent, klarer Abstand zu den Grünen. Im Frühjahr muss die SPÖ dann die ÖVP überholen. Deren Attacken auf den Finanzminister, von Claudia Bauer bis Johanna Mikl-Leitner, verraten Nervosität. Warum sonst schießt man derart auf den eigenen Koalitionspartner? Marterbauer ist das beliebteste Regierungsmitglied. Die ÖVP fürchtet offenbar, ihren Vorsprung vor der SPÖ zu verlieren. Ist er eine der letzten Chancen für die Sozialdemokratie? Auf den ersten Blick ja. Aber wer Parteien vorschnell abschreibt, wird oft eines Besseren belehrt. Prognosen sind eben schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.