Der Anfang vom Ende

Ein Kommentar von Rudolf Fußi.

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Ich gebe es offen zu: Ich hab mich sehr gefreut. Und zwar ehrlich und von ganzem Herzen. Erst wurde Viktor Orbán in Ungarn abgewählt, dann musste Aleksandar Vučić in Serbien seine Niederlage eingestehen, und jetzt kassiert Donald Trump bei den Midterms die Rechnung. Das ist kein Zufall, das ist eine Reihe. Und sie gibt Hoffnung: Die Demokratie wehrt sich, und die Wählerinnen und Wähler lassen sich nicht ewig für dumm verkaufen.

Die Amerikaner haben Trumps Politik als das eingeordnet, was sie ist: horribel. Horribel für die USA, deren Institutionen er verachtet, und ebenso horribel für die Welt, die er mit Zöllen, Kriegen, Drohungen und Launen in Atem hält.

Ist das das Ende der Ära Trump? Politisch ja, er ist ab jetzt eine lahme Ente. Aber man soll sich da nichts vormachen. Ich traue ihm zu, dass er jetzt völlig abdreht. Dass er den Rest seiner Amtszeit nützt, um sich und seinen Geschäftspartnern Immunität zu verschaffen, damit danach niemand angeklagt werden kann. Und dass er nebenbei noch so viel Geld scheffelt wie irgendwie möglich, mit krummen Geschäften, bei denen man besser nicht genau hinschaut.

Was am Ende von ihm bleibt? Die Ruine eines nie gebauten Ballsaals und ein weltweiter Schaden.