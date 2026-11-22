Der Winter legt in Österreichs Westen kräftig nach: Bis zu 50 Zentimeter Neuschnee werden in Vorarlberg erwartet. Auch Tirol bekommt eine ordentliche Ladung Schnee ab. Die Lawinenwarndienste mahnen zur Vorsicht.

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Besonders in höheren Lagen kann der Neuschnee die Situation deutlich verschärfen. In Vorarlberg rechnen die Experten mit bis zu 50 Zentimetern, im Westen Tirols mit bis zu 40 Zentimetern frischem Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf rund 1.000 Meter.

Lawinengefahr vor allem in großer Höhe

Die Lawinengefahr betrifft vor allem die Regionen oberhalb von 2.500 Metern. In den Ötztaler und Stubaier Alpen werden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet. In anderen Tiroler Regionen fallen voraussichtlich 10 bis 20 Zentimeter oder weniger.

Die Schneefallgrenze sollte zwischenzeitlich auf rund 1.000 Meter sinken. © Getty Images/Cavan Images RF

Die Lawinenwarndienste in Vorarlberg und Tirol rufen Wintersportler deshalb zu besonderer Vorsicht auf. Gerade abseits gesicherter Pisten sollte die aktuelle Lawinensituation unbedingt berücksichtigt werden.

Sturmböen mit mehr als 80 km/h

Neben dem kräftigen Schneefall macht auch der Wind den Alpen zu schaffen. In den nördlichen Teilen Vorarlbergs und Tirols können die Windgeschwindigkeiten mehr als 80 km/h erreichen. Der starke Wind kann den Neuschnee zusätzlich verfrachteten und damit die Lawinensituation beeinflussen.