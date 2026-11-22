50-CM-Neuschnee
Lawinen-Alarm in Österreichs Westen
Besonders in höheren Lagen kann der Neuschnee die Situation deutlich verschärfen. In Vorarlberg rechnen die Experten mit bis zu 50 Zentimetern, im Westen Tirols mit bis zu 40 Zentimetern frischem Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt dabei auf rund 1.000 Meter.
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Lawinengefahr vor allem in großer Höhe
Die Lawinengefahr betrifft vor allem die Regionen oberhalb von 2.500 Metern. In den Ötztaler und Stubaier Alpen werden bis zu 30 Zentimeter Neuschnee erwartet. In anderen Tiroler Regionen fallen voraussichtlich 10 bis 20 Zentimeter oder weniger.
Die Lawinenwarndienste in Vorarlberg und Tirol rufen Wintersportler deshalb zu besonderer Vorsicht auf. Gerade abseits gesicherter Pisten sollte die aktuelle Lawinensituation unbedingt berücksichtigt werden.
Sturmböen mit mehr als 80 km/h
Neben dem kräftigen Schneefall macht auch der Wind den Alpen zu schaffen. In den nördlichen Teilen Vorarlbergs und Tirols können die Windgeschwindigkeiten mehr als 80 km/h erreichen. Der starke Wind kann den Neuschnee zusätzlich verfrachteten und damit die Lawinensituation beeinflussen.
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