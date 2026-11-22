Ein Krampuslauf sollte für sie offenbar ein besonderes Erlebnis werden – doch der Abend endete im Krankenwagen. Ein Video des Accounts "Austria Oida" zeigt, wie eine Frau bei einem Lauf in Schladming verletzt wird.

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Die Aufnahmen stammen vom 21. November und zeigen zunächst das wilde Treiben beim Krampuslauf. Zwischen den Zuschauern und den furchteinflößenden Gestalten kommt es zu einem Zwischenfall: Einer der Krampusse läuft direkt auf eine Person zu und erwischt sie. Was genau bei der Begegnung passiert, ist im Video nicht eindeutig zu erkennen.

Riesige Beule und Verletzung im Gesicht

Wenig später zeigt die Frau ihre Verletzungen mit der Kamera: Auf ihrer Stirn ist eine große Beule zu sehen, auch ihre Wange wirkt verletzt. Anschließend filmt sie sich im Krankenwagen. Im Video ist zudem ein Patientenblatt zu sehen, auf dem als Diagnose "Kopfverletzung" vermerkt ist.

"Vielleicht ein bisschen sicherer"

Der Account "Austria Oida" versieht das Video mit einer nachdenklichen Botschaft. Man liebe österreichische Traditionen, heißt es sinngemäß – vielleicht sollte man sie aber etwas sicherer gestalten. Dazu fragt der Account: "Hey Austria, is this normal?"

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Krampus- und Perchtenläufe gehören in Österreich zur Adventzeit. Die teils aufwendig kostümierten Gestalten sorgen mit Masken, Glocken und lautem Auftreten für eine schaurige Atmosphäre. Bei den Veranstaltungen kommen die Krampusse oft auch nahe an das Publikum heran. Der Vorfall in Schladming wirft einmal mehr die Frage auf, wie weit solche Begegnungen gehen sollten.