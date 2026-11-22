Drei Männer stellten sich einem jungen Mann und seiner Freundin in den Weg. Einer der Täter schlug plötzlich zu, anschließend musste das Opfer seine Geldbörse herausrücken.

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Wien. Ein nächtlicher Spaziergang wurde für ein Pärchen im 20. Wiener Gemeindebezirk zum Alptraum: Es war gegen 2.15 Uhr in der Nacht auf Samstag, als das Paar im Bereich des Spittelauer Stegs in Richtung Treustraße unterwegs war. Plötzlich wurden die beiden von drei unbekannten Männern angesprochen und zum Stehenbleiben aufgefordert. Die Situation eskalierte rasch: Einer der Männer soll unvermittelt mit Faustschlägen auf den 22-Jährigen losgegangen sein und ihn dabei verletzt haben. Anschließend nötigten die Unbekannten den jungen Mann zur Herausgabe seiner Geldbörse. Mit der Beute flüchteten die Täter in Richtung Wallensteinstraße.

Doch die alarmierten Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau reagierten rasch. Aufgrund der Täterbeschreibung konnten zwei Tatverdächtige noch auf der Wallensteinstraße angehalten werden. Dabei handelt es sich um einen 16-Jährigen aus Afghanistan und einen 19-Jährigen ungeklärter Staatsangehörigkeit.

Bankomatkarte von weiterem Raub

Bei einer Personsdurchsuchung des 16-Jährigen machten die Beamten einen weiteren brisanten Fund: Sie entdeckten eine Bankomatkarte. Wie sich bei den anschließenden Ermittlungen herausstellte, war diese bei einem Raubüberfall am 19. November 2026 gestohlen worden. Dieser Vorfall war der Polizei bereits bekannt.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht. Nach dem dritten mutmaßlichen Täter wird noch gefahndet. Die weiteren Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum Ost, geführt.