Nach Ehe-Aus und neuer Liebe gibt es jetzt Baby-News: Eric Stehfest (37) und seine Freundin Sarah Scheil (36) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Der Reality-Star verkündete die Schwangerschaft am Sonntag auf Instagram.

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"Wir sind überglücklich, freuen uns total. Es ist ein Wunschkind", sagte Stehfest der deutschen "Bild". Vor rund drei Wochen hätten die beiden erfahren, dass sie Nachwuchs bekommen. Für das Paar beginnt damit ein neues Kapitel seiner noch jungen Beziehung.

Patchwork-Familie bekommt Zuwachs

Eric Stehfest bringt bereits zwei Kinder aus seiner Ehe mit Edith Stehfest (31) mit: Sohn Aaron (10) und Tochter Aria (5). Auch Sarah Scheil hat zwei Kinder aus einer früheren Beziehung. Mit dem Baby wächst die Patchwork-Familie nun weiter.

Im September 2025 hatten Eric und Edith nach rund zehn Ehejahren ihre Trennung bekannt gegeben. © Getty Images

Hinter dem früheren GZSZ-Star liegt eine turbulente Zeit. Im September 2025 hatten Eric und Edith nach rund zehn Ehejahren ihre Trennung bekannt gegeben. Die beiden teilen sich weiterhin das Sorgerecht. Die Kinder leben derzeit hauptsächlich bei ihrem Vater.

Neue Liebe seit dem Sommer

Nach der Trennung hatte Stehfest zunächst eine kurze Romanze mit Reality-Star Franziska Temme (31). Im Sommer 2026 machte er schließlich seine Beziehung zu Sarah Scheil öffentlich. Damals schwärmte er bereits von seiner "großen Liebe" und sprach davon, seine neue Partnerin nach der Scheidung heiraten zu wollen.

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Auch ein Hund gehört zur Familie

Nicht nur menschlicher Nachwuchs sorgt für Freude: Eric und Sarah haben außerdem einen Dalmatiner adoptiert. Der Vierbeiner macht das Familienglück nun komplett.