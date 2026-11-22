TV-Legende Frank Elstner (84) hat die ZDF-Einladung zur nächsten Ausgabe von "Wetten, dass..?" abgesagt. Die Anreise nach Halle ist dem Erfinder der Kultshow zu anstrengend.

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Bei der "Wetten, dass..?"-Ausgabe am Samstag, 5. Dezember, wird Frank Elstner nicht vor Ort sein. Gegenüber der "Bild"-Zeitung erklärte der 84-Jährige, warum er die Einladung für sich und seine Frau nicht annehmen kann: "Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist die Reise von Baden-Baden nach Halle mit meinen 84 Jahren dann doch ein bisschen zu anstrengend. Ich hatte eine sehr nette Einladung vom ZDF für meine Frau und mich erhalten, aber ich muss sie leider absagen – so gern ich auch dabei wäre."

Elstner lobt Bill und Tom Kaulitz

Statt in der Halle dabei zu sein, verfolgt der Erfinder von "Wetten, dass..?" – der die Sendung von 1981 bis 1987 insgesamt 39-mal selbst moderierte – den Abend vor dem Fernseher. Auf die neuen Gastgeber Bill und Tom Kaulitz (beide 37) freut er sich ausdrücklich: "Ich bin sehr gespannt, wie sich Bill und Tom Kaulitz (beide 37) als Moderatoren machen. Ich bin sicher, dass die Show ein Erfolg wird. Die beiden sind lustig und bringen einen neuen, frischen Wind in die Sendung."

Frank Elstner und Thomas Gottschalk © Getty Images

Reaktion auf Thomas Gottschalks Ankündigung

Dass sein langjähriger Nachfolger Thomas Gottschalk (76), der "Wetten, dass..?" 154-mal und zuletzt bei seiner Abschiedsshow im November 2023 moderierte, die Sendung nicht anschauen will, nimmt Elstner mit Humor. Nach einem Lachen meinte er: "Das glaube ich ihm nicht. Kann sein, dass sich Thomas an dem Abend lieber mit Freunden trifft. Aber ich denke schon, dass er sich die Show zumindest in der Mediathek anschauen wird. Dafür ist er doch genauso wie ich mit dieser Show verbunden."