Bekannte Serien-Lieblinge kehren ins Fernsehen zurück. Mit SAT.2 schickt die ProSiebenSat.1-Gruppe bald einen neuen Free-TV-Sender ins Rennen und setzt dabei voll auf Kult-Hits aus dem Archiv.

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Ab Sonntag, 14. Februar 2027, geht das neue Programm an den Start. Zuschauer können den Sender nicht nur über klassische TV-Empfangswege einschalten, sondern auch kostenlos über die Streaming-Plattform Joyn sowie weitere Plattformen verfolgen. Eine exakte Uhrzeit für den Sendestart sowie konkrete Ausstrahlungszeiten der einzelnen Formate stehen laut Originalquelle derzeit noch nicht fest.

Wiedersehen mit beliebten TV-Gesichtern

Inhaltlich bedient sich SAT.2 kräftig im Archiv von SAT.1 und holt bekannte deutsche Formate zurück auf die Bildschirme. Mit dabei ist etwa Henning Baum, der zwischen 2010 und 2014 in fünf Staffeln als "Der letzte Bulle" ermittelte. Ebenfalls angekündigt sind Ottfried Fischer und Ruth Drexel als Ermittlerduo in "Der Bulle von Tölz" sowie Diana Amft mit ihrer Krimiserie "Josephine Klick". Für Fans der Austro-Krimi-Unterhaltung besonders spannend: Auch "Kommissar Rex", der erst kürzlich eine Neuauflage erhielt, gehört wieder zum fixen Angebot.

Telenovelas und bekannte Anwaltsserien

Neben Krimis setzt der Sender auch auf Herzschmerz und Humor aus vergangenen TV-Jahren. Alexandra Neldel kehrt mit der Telenovela "Verliebt in Berlin" zurück, genau wie Jeanette Biedermann in "Anna und die Liebe". Dazu gesellen sich Rebecca Immanuel und Christof M. Ohrt in "Edel & Starck" sowie Annette Frier in ihrer Paraderolle als Anwältin "Danni Lowinski".

Feste Themen für jeden Wochentag

Das Konzept besteht allerdings nicht nur aus Serienwiederholungen, sondern folgt einem klaren Wochenplan. Montags läuft "Mein Lokal, Dein Lokal", während sich am Dienstag alles um gutes Essen dreht. Am Mittwoch übernimmt "Kommissar Rex" das Ruder, gefolgt von Annette Frier mit "Danni Lowinski" am Donnerstag. Am Freitag sucht Julia Leischik in "Bitte melde dich" nach vermissten Angehörigen, und der Samstag gehört verschiedenen True-Crime-Formaten. Den Sonntag soll ein Quizabend abrunden – hierfür ist Jörg Pilawa als Moderator im Gespräch.

Herz-Logo passend zum Starttermin

Durch den Neuzugang wächst die Senderfamilie von ProSiebenSat.1 auf insgesamt acht lineare Programme an. Auch optisch gibt es ein kleines Detail passend zum Start am Valentinstag: Das Design orientiert sich am bekannten SAT.1-Logo, wobei das S als gespiegelte Zwei gestaltet ist. Wird dieses Zeichen gestaucht, entsteht daraus die Form eines Herzens.