Bald könnte der elektronische Haus-Arrest enden + In Causa Signa geht es auch um Prada-Luxusschmuck & Mitverdiener.

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Signa-Gründer René Benko sitzt mit Fußfessel in einer 60 Quadratmeter großen Wohnung nahe der Familienvilla auf der Hungerburg. Er bereitet sich auf neue Prozesse vor. Die größte Pleite der Zweiten Republik wird nur schleppend aufgearbeitet. Ob Benko auf freiem Fuß – in elektronischem Hausarrest – bleiben darf, ist auch eine Frage, die die Gerichte beschäftigt. "Wir warten noch auf eine Entscheidung", heißt es vom WKStA-Sprecher gegenüber oe24.

Benko kam dank Strategie von Wess aus U-Haft

Die Entscheidung wird im Oberlandesgericht Innsbruck getroffen – bis Redaktionsschluss kam der zuständige Senat noch nicht zusammen, der über eine mögliche Rückkehr von Benko in die U-Haft entscheiden soll. Das Thema ist brisant. Drei Jahre ist es her, dass die Signa-Gruppe zusammenbrach.

"Während frühere Bundeskanzler wie Alfred Gusenbauer und Sebastian Kurz Millionen an Beraterhonoraren abrechnen sollten, staunten andere über den schnellen Crash", resümiert Benko-Aufdecker Sebastian Reinhart im aktuellen News. Ein taktisch meisterhafter Schachzug des Star-Anwalts Dr. Norbert Wess hat Benko aus der Haft zurück in angenehmere Gefilde gebracht.

Vor Gericht trägt Benko Fußfessel und Prada

Nathalie und René Benko in besseren Zeiten. © Getty Images

Nach der Verurteilung von Signa-Gründer René Benko vor zwei Wochen am Landesgericht Innsbruck hat Wess Rechtsmittel eingelegt, konkret Nichtigkeitsbeschwerde und Berufung. Auch die WKStA legte Berufung wegen der Strafe zum Schuldspruch ein. Benko ist wegen schweren Betrugs zu einer Zusatzstrafe von zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt worden. Nicht rechtskräftig.

Vor Gericht trug er eine Luxustasche und Fußfessel. Derzeit zittert er, ob er die Fußfessel behalten darf. Die Strafe von zwei Jahren wird im Fall eines rechtsgültigen Urteils zu einem bereits Ende September rechtskräftig gewordenen Urteil gegen Benko wegen betrügerischer Krida über 30 Monate unbedingter Haft hinzugerechnet.

Benko mit Star-Anwalt Dr. Norbert Wess. © APA/EXPA/ JOHANN GRODER

TV. Zuletzt floppte ein Film über Benko im ORF. Viele, die an ihm und mit ihm verdient haben, spielten darin keine Rolle. Die Aufarbeitung der größten Pleite der 2. Republik muss aber kommen. Vor den Ermittlern liegt noch viel Arbeit.