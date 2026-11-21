TOP-FILME am Sonntag
Actionfilm: »Indiana Jones und das Rad des Schicksals«
Abenteuer. Kurz vor seinem Ruhestand im Jahr 1969 wird der Abenteurer Indiana Jones in eine letzte, gefährliche Mission hineingezogen. Zusammen mit seiner Patentochter Helena muss er ein antikes Zifferblatt sicherstellen, das die Macht hat, die Geschichte zu verändern. Ihr Gegenspieler ist der ehemalige Nazi Jürgen Voller, der das Artefakt für seine finsteren Pläne zur Umgestaltung der Welt missbrauchen will.
20.15 UHR
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Familiendrama: »Oskars Kleid« mit Florian David Fitz
Komödie. Ben will sich unbedingt als guter Vater beweisen, als seine Ex-Frau Mira die beiden Kinder Oskar und Erna in seine Obhut gibt. Dabei ahnt er nicht, dass sein Sohn nur einen sehnlichsten Wunsch hat: Oskar möchte ein Mädchen sein. Fortan trägt er deshalb nur noch sein Lieblingskleid, und aus Oskar wird schließlich Lili. Während Ben mit der Situation überfordert ist, scheint Oskar seinen Weg ganz genau zu kennen.
20.15 UHR
Komödie: »Hangover« mit Bradley Cooper, Ed Helms & Co
Action. Nach einem wilden Junggesellenabschied in Las Vegas erwachen Stu, Phil und Alan verkatert in einer demolierten Hotelsuite - doch vom Bräutigam Doug fehlt jede Spur. Um ihn rechtzeitig zur bevorstehenden Hochzeit zu bringen, müssen die übernächtigten Freunde erst herausfinden, was sich in jener Nacht zugetragen hat. Im Bad sitzt ein Tiger, ein Baby schläft im Schrank, und Stu fehlt ein Zahn
20.15 UHR
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