Die Primetime-Highlights im Überblick.

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Actionfilm: »Indiana Jones und das Rad des Schicksals«

Abenteuer. Kurz vor seinem Ruhestand im Jahr 1969 wird der Abenteurer Indiana Jones in eine letzte, gefährliche Mission hineingezogen. Zusammen mit seiner Patentochter Helena muss er ein antikes Zifferblatt sicherstellen, das die Macht hat, die Geschichte zu verändern. Ihr Gegenspieler ist der ehemalige Nazi Jürgen Voller, der das Artefakt für seine finsteren Pläne zur Umgestaltung der Welt missbrauchen will.

ORF 1

20.15 UHR

Jürgen Voller (Mads Mikkelsen, l.); Colonel Weber (Thomas Kretschmann, r.) © Hersteller

Familiendrama: »Oskars Kleid« mit Florian David Fitz

. © Hersteller

Komödie. Ben will sich unbedingt als guter Vater beweisen, als seine Ex-Frau Mira die beiden Kinder Oskar und Erna in seine Obhut gibt. Dabei ahnt er nicht, dass sein Sohn nur einen sehnlichsten Wunsch hat: Oskar möchte ein Mädchen sein. Fortan trägt er deshalb nur noch sein Lieblingskleid, und aus Oskar wird schließlich Lili. Während Ben mit der Situation überfordert ist, scheint Oskar seinen Weg ganz genau zu kennen.

Sat 1

20.15 UHR

Komödie: »Hangover« mit Bradley Cooper, Ed Helms & Co

Hangover - Zwei Tage vor seiner Hochzeit fährt Doug mit seinen Kumpels Stu und Phil und seinem zukünftigen Schwager Alan nach Las Vegas, um eine unvergessliche Junggesellenparty zu feiern. Am nächsten Morgen ist er spurlos verschwunden. Das Apartment ist verwüstet, ein Tiger faucht im Badezimmer, ein Baby befindet sich im Schrank und Stu fehlt ein Zahn. Keiner kann sich jedoch erinnern, was passiert ist. Auf der Suche nach Doug erleben die drei eine irrwitzige Überraschung nach der anderen. - Im Bild: Doug (Justin Bartha, r.) steht kurz vor der Heirat. Bevor die Falle zuschnappt, will er noch einmal so richtig einen draufmachen. Er fährt mit seinen Kumpels Phil (Bradley Cooper, 2.v.l.), Stu (Ed Helms, 2.v.r.) und seinem zukünftigen Schwager Alan (Zach Galifianakis, l.) nach Las Vegas. Foto: ORF/Warner Bros. Entertainment Inc.. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

Action. Nach einem wilden Junggesellenabschied in Las Vegas erwachen Stu, Phil und Alan verkatert in einer demolierten Hotelsuite - doch vom Bräutigam Doug fehlt jede Spur. Um ihn rechtzeitig zur bevorstehenden Hochzeit zu bringen, müssen die übernächtigten Freunde erst herausfinden, was sich in jener Nacht zugetragen hat. Im Bad sitzt ein Tiger, ein Baby schläft im Schrank, und Stu fehlt ein Zahn