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Action-Serie: Erste Staffel von »Blade Runner 2099«

Abenteuer. Blade Runnerin Cora und die sterbende Replikantin Olwen jagen im wiedererstandenen Los Angeles einen Flüchtigen und decken eine stadtbedrohende Wahrheit auf.

25.11.

SERIE

Spannung: »Trap« Josh Hartnett, Ariel Donoghue & Co.

. © Hersteller

Action. Ein Vater geht mit seiner Tochter zum Konzert ihres Lieblingsstars und gerät direkt in eine FBI-Jagd auf einen Serienkiller.