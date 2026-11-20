Highlights auf PRIME
Action-Serie: Erste Staffel von »Blade Runner 2099«
Abenteuer. Blade Runnerin Cora und die sterbende Replikantin Olwen jagen im wiedererstandenen Los Angeles einen Flüchtigen und decken eine stadtbedrohende Wahrheit auf.
SERIE
Spannung: »Trap« Josh Hartnett, Ariel Donoghue & Co.
Action. Ein Vater geht mit seiner Tochter zum Konzert ihres Lieblingsstars und gerät direkt in eine FBI-Jagd auf einen Serienkiller.
FILM
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