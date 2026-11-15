Beliebte Kochshow: »Grill den Henssler«

Prominente treten gegen den Star-Koch an.

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Challenge. Ein echter Küchen-Eklat bei VOX: Jasna Fritzi Bauer, die Ehrlich Brothers und Chris Tall treten im Koch-Wettstreit gegen Profi Steffen Henssler an. Während die Magier mit Zaubertricks und Popcorn unterhalten und die Schauspielerin am Schweizer Rösti verzweifelt, sorgt Chris Tall für das größte Drama des Abends. Sein als Golflandschaft inszeniertes Dessert wird von Juror Joachim Llambi vernichtend kritisiert – woraufhin der Comedian den Juror erzürnt der Respektlosigkeit bezichtigt. Am Ende geht es neben all der Dynamik und den Zwischen-Competitions um einen guten Zweck, für den der Sieger sein Preisgeld spendet.

VOX

20.15 UHR