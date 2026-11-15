»Tatort: Narrentanz«

ORF-Premiere: Prahl und Liefers ermitteln in Münster

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Spannung. Mord im Münsteraner Karnevalstrubel: Mitten in der Probe bricht der Gardetanzleiter Martin Herrmann (Falk Rockstroh) zusammen, vergiftet mit Atropin aus einer Tollkirsche, versteckt in Karnevals-Bonbons. Thiel (Axel Prahl) und Schrader (Björn Meyer) finden bei der Tanzgarde zunächst kein Motiv, stießen dafür jedoch auf ein weiteres Hobby des Opfers. Herrmann war begeisterter Segelflieger. Eine heiße Spur führt zum Fluggelände des Besitzers Torben Schönfeldt (Nicolas Handwerker), wo ein geplanter Verkauf Fragen aufwirft. Zudem gerät Babs Borger (Katrin Wichmann), die Anführerin der Feministischen Front Münster, in den Fokus der Ermittlungen.

ORF 2

20.15 UHR