TOP-FILME am Samstag

Die TV-Highlights im Überblick.

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Krimi-Reihe: »Die Toten vom Bodensee: Nachtschatten«

Spannung. In einer Villa wird der bekannte Autor Fetscher vergiftet aufgefunden. Zunächst fällt der Verdacht auf seine Geliebte, doch die Ermittlungen decken auf, dass seine Ehefrau Emily heimlich seine Bücher schrieb. Die Suche nach dem Täter führt zur Villaverwalterin, deren Tochter und einem kaufinteressierten Unternehmer. Eine mysteriöse Pflanze könnte der Schlüssel sein.

ORF 2

20.15 UHR

Die Toten vom Bodensee - Nachtschatten - In der Nacht nach einer Lesung seines neuesten Romans wird ein Bestsellerautor erstochen in seinem Bett auf Schloss Wolfurt von seiner Frau aufgefunden. Als die Mordwaffe überraschend schnell bei dessen Affäre gefunden wird, scheint der Fall bereits gelöst. Doch da macht Egger bei der Obduktion der Leiche eine merkwürdige Entdeckung: Das Opfer war bereits tot, als es erstochen wurde. Der Mord sollte der Affäre des Mannes offenbar nur angehängt werden. Und somit ist eins klar: Der Kreis der Verdächtigen ist ein großer - und macht auch vor der mysteriösen Vergangenheit des Schlosses nicht Halt. Hoffmann hadert indes mit der Entscheidung, ihrem Sohn die Wahrheit zu erzählen. - Im Bild: Christina Cervenka (Mia Lorenzi). Foto: ORF/Graf Film/Manuel Paul. Veröffentlichung honorarfrei nur für redaktionelle Berichterstattung in Sendungszusammenhang und mit Copyrightangabe. Kontakt: foto@orf.at © ORF

Mystery-Thriller: »The Da Vinci Code - Sakrileg« mit Tom Hanks

'The Da Vinci Code - Sakrileg', Der Direktor des Louvre ist ermordet worden. Am Tatort finden sich rätselhafte Zeichen. Symbolforscher Robert Langdon, der sich gerade in Paris aufhält, wird von dem ermittelnden Polizisten Bezu Fache zu Rate gezogen. Gemeinsam mit der Kryptologin und Enkelin des Direktors Sophie Neveu versucht er das Rätsel zu lösen. Als Langdon selbst unter Tatverdacht steht, beginnt eine atemberaubende Flucht. Quer durch Europa folgt er mit Sophie der Spur einer Verschwörung, die tief in den katholischen Klerus führt.Im Bild: Tom Hanks, Audrey Tautou. SENDUNG: ORF1 - SA - 20.08.2022 - 23:25 UHR. - Veroeffentlichung fuer Pressezwecke honorarfrei ausschliesslich im Zusammenhang mit oben genannter Sendung oder Veranstaltung des ORF bei Urhebernennung. Foto: ORF/Sony Pictures. Anderweitige Verwendung honorarpflichtig und nur nach schriftlicher Genehmigung der ORF-Fotoredaktion. Copyright: ORF, Wuerzburggasse 30, A-1136 Wien, Tel. +43-(0)1-87878-13606 © ORF

Action. Der Symbologe Robert Langdon steht unter dem Verdacht, seinen alten Bekannten Saunière, den Direktor des Louvre, ermordet zu haben. Doch mit Hilfe von Sophie Neveu, der Enkelin Saunières, kann er fliehen. Gemeinsam versuchen die beiden, den Mord auf eigene Faust aufzuklären. In den Bildern Leonardo da Vincis entdecken sie Hinweise, die sie auf die Spur einer jahrhundertealten Verschwörung führen.

Sat 1

20.15 UHR

Fantasy-Abenteuer: »Harry Potter und der Orden des Phönix«

Harry Potter i zakon Feniksa (Harry Potter and the Order of the Phoenix) film przygodowy USA/Wielka Brytania, rok produkcji: 2007 foto: TVN/WB © Hersteller

Action. Kurz vor Ende der Sommerferien werden Harry und sein Cousin von Dementoren angegriffen. Niemand glaubt ihm, dass Voldemort zurück ist. Unerwartet erhält er Hilfe vom "Orden des Phönix", der von Dumbledore gegründet wurde.