TOP-FILME am Samstag

So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen
Krimi-Reihe: »Die Toten vom Bodensee: Nachtschatten«
Spannung. In einer Villa wird der bekannte Autor Fetscher vergiftet aufgefunden. Zunächst fällt der Verdacht auf seine Geliebte, doch die Ermittlungen decken auf, dass seine Ehefrau Emily heimlich seine Bücher schrieb. Die Suche nach dem Täter führt zur Villaverwalterin, deren Tochter und einem kaufinteressierten Unternehmer. Eine mysteriöse Pflanze könnte der Schlüssel sein.
ORF 2 20.15 UHR
Mystery-Thriller: »The Da Vinci Code - Sakrileg« mit Tom Hanks
Action. Der Symbologe Robert Langdon steht unter dem Verdacht, seinen alten Bekannten Saunière, den Direktor des Louvre, ermordet zu haben. Doch mit Hilfe von Sophie Neveu, der Enkelin Saunières, kann er fliehen. Gemeinsam versuchen die beiden, den Mord auf eigene Faust aufzuklären. In den Bildern Leonardo da Vincis entdecken sie Hinweise, die sie auf die Spur einer jahrhundertealten Verschwörung führen.
Fantasy-Abenteuer: »Harry Potter und der Orden des Phönix«
Action. Kurz vor Ende der Sommerferien werden Harry und sein Cousin von Dementoren angegriffen. Niemand glaubt ihm, dass Voldemort zurück ist. Unerwartet erhält er Hilfe vom "Orden des Phönix", der von Dumbledore gegründet wurde.