ILLUMINA lässt den Schlosspark Laxenburg wieder funkeln

Lichtmagie, Romantik und neue Kunstwelten - ILLUMINA lädt wieder bis 10. Jänner 2027 zum winterlichen Spaziergang im Schlosspark Laxenburg zwischen leuchtenden Fantasiewelten und historischen Kulissen. Premium Tickets ohne Timeslot gibt's auf www.oe24.at/illumina

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Wenn die Dämmerung über den Schlosspark Laxenburg zieht, beginnt das große Leuchten. Farben erobern historische Mauern, im Burgteich treffen Wasser und Laserlicht aufeinander, und ein Baum erzählt Geschichten. Willkommen bei ILLUMINA! Österreichs größter Lichtergarten geht in seine sechste Saison und verwandelt die historische Parklandschaft mit ihren Baumriesen in eine leuchtende Erlebniswelt. Der neu gestaltete Rundweg führt rund drei Kilometer -mal märchenhaft, mal mystisch, mal futuristisch - durch den Park. Über 20 Stationen und zahlreiche Fotopoints laden zum Entdecken und Staunen ein.

Wie aus einer anderen Welt: Julien Léchelles Lichtkunstwerk "Protéus" fasziniert mit fantastischen Formen und wechselnden Farben. © oe24/Stelzmüller

›Protéus‹: Eine Lichtkathedrale voller Fantasie

Eine der neuen Attraktionen trägt einen geheimnisvollen Namen: "Protéus". Hinter dem Werk steckt der französische Künstler Julien Léchelle. Seine Lichtskulptur erinnert an eine fantastische Kathedrale: Organische Formen, wie man sie aus dem Jugendstil kennt, treffen auf Anklänge an gotische Architektur. Wechselnde Farben verleihen der Konstruktion immer neue Ausdrucksformen. Dazu passt der Namensgeber: Proteus, ein Meeresgott der griechischen Mythologie, der unterschiedliche Gestalten annehmen kann.

Hier leuchtet die Romantik: Die "Herzerlwelt" sorgt für Herzensmomente beim winterlichen Spaziergang. © Illumina

Herzerl, Weihnachtsland und ein Kuss im Lichtermeer

Auch die neuen Themenwelten bringen Vorfreude auf die Festtage in den Schlosspark. Die "Herzerlwelt" setzt einen romantischen Akzent, während im "Weihnachtsland" Rudolf, das Rentier, und Santa Claus als Selfie-Point für weihnachtliche Erinnerungsfotos bereitstehen. Ein riesiger Christbaum lässt sich sogar durchschreiten: Hier führt der Spaziergang mitten durch die Weihnachtskulisse.

Für Verliebte lohnt sich ein Halt beim leuchtenden Pavillon. Dort hängt ein Mistelzweig – und damit die passende Einladung für einen Kuss.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Farbenprächtige Projektionen lassen die historische Franzensburg in neuem Licht erstrahlen. © oe24/Stelzmüller

Wenn die Franzensburg zur Leinwand wird

Neben neuen Entdeckungen gibt es ein Wiedersehen mit Publikumslieblingen. Am Burgteich setzt die Laser- und Wassershow leuchtende Akzente. Auf der Franzensburg verwandeln farbenprächtige Projektionen die historischen Mauern in eine eindrucksvolle Kulisse. Und der "Sprechende Baum" hat für seine kleinen Fans diesmal wieder eine neue Geschichte parat. Leuchtende Ritter weisen den Weg zur neuen Lasershow, bei der auf Musik abgestimmte Laserstrahlen die Nacht durchziehen und für futuristische Momente voll geheimnisvoller Atmosphäre sorgen.

Gigantische Wassershow am Burgteich © Illumina

Kaiserschmarren trifft auf Marillenpunsch

Zum Winterabend gehört auch eine genussvolle Pause. Zwei Gastrozonen entlang des Rundwegs bieten Gelegenheit zum Aufwärmen und Stärken mit winterlichen Schmankerln. Zur Auswahl stehen neben einem fruchtigen Marillenpunsch und Glühwein auch alkoholfreie wärmende Getränke. Kulinarisch reicht das Angebot von Käsespätzle bis Kaiserschmarrn und veganem Erdäpfelgulasch.

Ein Netz aus Licht: "Rhizome" von Tom und Lien Dekyvere spannt leuchtende Seile zu einem faszinierenden Geflecht über den Köpfen der Besucher – inspiriert von Verbindungen in Natur und Technik. © tomdekyvere_photo_valery_bellengier

ILLUMINA Premium-Tickets: Lichterzauber mit freier Terminwahl

Spontan ins Lichtermeer: Mit den oe24- Premium-Tickets genießen Sie maximale Flexibilität: Sie können Ihr Ticket an einem beliebigen Tag während der gesamten Veranstaltungszeit und zu jeder Uhrzeit einlösen. Die Tickets kosten je nach Kategorie 22 bis 30 Euro und sind für Kinder von 6 bis 14 Jahren sowie Erwachsene ab 15 Jahren erhältlich. Kinder unter 6 Jahren haben freien Eintritt. Sichern Sie sich Ihr Ticket im oe24-Online-Shop unter oe24.at/illumina. Sie erhalten Ihr Ticket direkt nach Zahlungseingang digital per E-Mail.

Öffnungszeiten & Anreise

ILLUMINA ist bis 6. Jänner 2027 täglich von 16.30 bis 22 Uhr geöffnet, vom 7. bis 10. Jänner von 17 bis 22 Uhr. Nur am 24. Dezember bleibt der Lichtergarten geschlossen. Letzter Einlass ist jeweils um 19.30 Uhr. Hunde sind willkommen, dürfen aber nur angeleint in den Lichtergarten. Für die Anreise mit dem Auto stehen drei kostenlose Parkplätze in Gehdistanz zum Haupteingang bereit. Freitags bis sonntags fährt außerdem der ILLUMINA-Shuttlebus vom Wiener Hauptbahnhof direkt nach Laxenburg und retour. Die begrenzten Plätze müssen vorab online gebucht werden.