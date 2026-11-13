Wiener Soap-Hit räumt ab: Ali erobert die Herzen der Seher

Die vom waff produzierte Social-Media-Serie "Alle lieben Ali" holte gleich zwei goldene Effie-Awards. Und auch die dritte Staffel verspricht jede Menge Unterhaltung.

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Die Wiener Social-Media-Serie "Alle lieben Ali", produziert vom waff, wurde gleich zweimal mit Gold beim Effie-Award ausgezeichnet. Im Mittelpunkt steht der 22-jährige Ali, wobei auch die dritte Staffel wieder mächtig Spannung verspricht - mit einem gestohlenen Brillantring bei einer Spendengala und zahlreichen Verdächtigen. Dabei macht die Serie bewusst pädagogische Berufe sichtbar und zeigt neue berufliche Möglichkeiten auf.

Die Zwischenbilanz kann sich sehen lassen: 1,8 Millionen erreichte Menschen, mehr als 100.000 Website-Besucher und 3.000 neue Anmeldungen für die Info- und Newsletterangebote des waff. "Die künftigen Elementarpädagog*innen von Wien sind längst unter uns. Viele sind aber vielleicht noch nie auf die Idee gekommen, in den Kindergarten zu wechseln, weil sie diesen Beruf nie von innen gesehen haben. Menschen entscheiden sich für Berufe, die sie kennen. Eine Geschichte wie die von Ali lässt sie einen Beruf erleben, bevor sie sich entscheiden. Und wer dann umsteigen will, bekommt mit Jobs PLUS Ausbildung zuerst eine kostenlose Ausbildung, währenddessen Geld fürs tägliche Leben und danach in der Regel einen sicheren Job", betont Marko Miloradović, Geschäftsführer des waff.