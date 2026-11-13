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Manner-Straßenbahn

Die rosa Christkindl-Tram rollt wieder durch Wien

Niki Uzelac
von
Rosa Manner-Christkindl-Tram mit Weihnachtsdeko vor einer Kirche und herbstlichen Bäumen.
© Manner
Einsteigen und naschen: Die alljährliche Manner Christkindl-Tram bringt ab sofort eine gehörige Portion Weihnachtszauber auf die Wiener Ringstraße.
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Die rosafarbene Christkindl-Tram von Manner dreht ab sofort wieder ihre Runden auf der Ringstraße. Gemeinsam mit dem Wiener Tramwaymuseum wird an ausgewählten Tagen im November und Dezember zu kostenlosen Rundfahrten eingeladen. Startpunkt ist der Karlsplatz, von wo aus es mit nostalgischem Straßenbahn-Flair durch die festlich geschmückte Stadt geht - süße Überraschungen des heimischen Süßigkeitenherstellers inklusive.

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Hinter dem weihnachtlichen Hingucker steckt ein echtes Stück Wiener Verkehrsgeschichte. Die denkmalgeschützte Garnitur besteht aus einem historischen Triebwagen und einem Beiwagen. Der Triebwagen wurde 1952 zum Schulwagen für die Ausbildung von Straßenbahnfahrern umgebaut. Seit 1996 ist er als Manner-Wagen unterwegs und gehört längst zum Stadtbild, wenn die kalte Jahreszeit Einzug hält.

Zwei Frauen in rosa Manner-Outfits stehen vor festlich geschmückter Christkindl-Tram.
Manners rosa Christkindl-Tram hält jede Menge Süßes bereit. © Manner

Alle, die nach der Fahrt noch Lust auf Naschereien haben, können beim Manner-Stand am Christkindlmarkt vor dem Wiener Rathaus vorbeischauen. Dort gibt es süße Köstlichkeiten und jede Menge Geschenkideen. Die Tram hält außerdem am Schottentor. Die Fahrten finden am 13., 28. und 29. November sowie am 5., 6., 12., 13., 19. und 20. Dezember statt. Zwischen 13:10 und 17:20 Uhr startet die Tram ab Karlsplatz insgesamt sechsmal pro Tag.

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