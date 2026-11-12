2er-Linie Wien: Fahrspur-Reduktion und Rad-Fokus

Die Stadt Wien nutzt die Chance des aktuell laufenden U-Bahnbaus, um die sogenannte „2er-Linie" in mehreren Abschnitten neu zu gestalten. Dabei soll vor allem der Radverkehr begünstigt werden.

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Der 1,5 Kilometer lange Straßenzug zwischen Universitätsstraße und Mariahilfer Straße ist neben Ring und Gürtel eine zentrale Hauptverbindung, künftig soll es hier mehr Platz zum Radeln und Flanieren sowie mehr Begrünung geben.

Planungs- und Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ) präsentiert gemeinsam mit NEOS Wien Klubvorsitzender Selma Arapovic, MQ-Direktorin Bettina Leidl sowie den Bezirksvorstehern vom 6.,7., und 8. Bezirk Julia Lessacher, Markus Reiter und Martin Fabisch im Museumsquartier die Pläne für die Umgestaltung.

Begrünung mit Abstrichen

Wien soll grüner werden: Speziell im achten Bezirk, Josefstadt, wo der geringste Grünflächenanteil in Wien besteht. Dieses Vorhaben gestaltet sich jedoch teilweise nicht einfach, da das Pflanzen von Bäumen manchmal nicht möglich ist. Da frühere Abschnitte der U2 einmal unterirdische Straßenbahntunnel waren, die nur 60 bis 70 cm unter der Erde liegen, würden Baumwurzeln zu tief reichen. Als Lösung präsentiert werden Hochsträucher, die auf weniger tiefen Boden wachsen und ebenso Schatten spenden. Neben dem Austauschen von empfindlichen Bäumen durch klimaresilientere Pflanzen soll außerdem der Vorplatz des Museumsquartiers sowie die Flächen vorm Rathaus grüner gestaltet werden, um unter anderem das Flanieren und Verweilen angenehmer zu gestalten. Beide Neugestaltungen werden in einem Wettbewerb für Landschaftsarchitektur noch ausgeschrieben.

Der Vorplatz des Museumsquartiers soll umgestaltet werden. © oe24 / Moritz Lang

Spurenreduktion - Rad erhält die Vorfahrt

Die größte Änderung dürfte dabei den Straßenverkehr betreffen. Obwohl es durch Baustellen sowieso schon zu Einschränkungen kam, werden die Fahrspuren für Autos nun offiziell reduziert. Auf beiden Fahrrichtungen soll es nun meist nur mehr zwei, maximal drei, Autofahrspuren geben, wobei Abbiegespuren erhalten bleiben. Massiv profitieren soll dabei der Radverkehr. Dieser soll nun gesondert bis zu 2,90m Platz erhalten und teils 30 Jahre alte Abschnitte modernisiert werden. Selma Arapovic, NEOS Wien Klubvorsitzende betont: Als zentrale Hauptverbindung in Wien muss die 2er-Linie über gut ausgebaute und sichere Wege für Fußgänger und Radfahrer verfügen. Im Zeichen nachhaltiger Stadtplanung nutzen wir den U-Bahnausbau gleich, attraktiven öffentlichen Raum zu schaffen."

Begrünung und viel Platz zum Radeln und Flanieren. © ZOOMVP.AT/Mobilitätsagentur Wien

Die Kosten des Groß-Projekts konnten noch nicht aufgeschlüsselt werden. Zuerst werde man die Ausschreibungen absolvieren und zum Spatenstich könne man mehr Informationen preisgeben, so Mobilitätsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Der Zeitplan im Überblick

Umgestaltung 1. Abschnitt:

Ab Frühjahr 2027: entlang Auerspergstraße/Museumstraße zwischen Josefs- und Burggasse

Umgestaltung 2. Abschnitt:

Ab Frühjahr 2028: entlang Museumstraße/Museumsplatz zwischen Burggasse und Mariahilfer Straße

Umgestaltung 3. Abschnitt:

Mit Abschluss U-Bahn-Bau: entlang Landesgerichtsstraße zwischen Universitätsstraße und Josefsgasse 2030 Eröffnung U-Bahn