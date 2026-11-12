Do&Co mit Rekord-Gewinn

Starke Nachfrage in allen Regionen und allen Unternehmensbereichen bescheren dem Wiener Edel-Caterer einen Rekordumsatz von 1,3 Milliarden Euro im 1. Halbjahr. Der Gewinn legt um rund 25% zu.

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Das börsennotierte Cateringunternehmen Do & Co hat ein profitables erstes Halbjahr 2026/27 hinter sich. Der Umsatz legte im Jahresvergleich um 8,4 Prozent auf 1,34 Mrd. Euro zu, das Konzernergebnis stieg um 24,7 Prozent auf 66,7 Mio. Euro. Es sei weiter ein gutes Wachstum zu erwarten, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. In allen Regionen und allen Unternehmensbereichen gebe es eine "anhaltend starke Nachfrage".

Airline-Business bringt fast 1 Milliarde Euro ein

Trump Air Force One mit Do & Co Container. © APA/AFP/SAUL LOEB

Im ersten Halbjahr ist demnach der Bereich Airline-Catering um 5,7 Prozent auf 981,9 Mio. Euro gewachsen, der Bereich Event Catering um 25,3 Prozent auf 206,5 Mio. Euro und der Bereich Restaurants, Lounges und Hotels um 6,1 Prozent auf 96,2 Mio. Euro.