Neue Details zum Affären-Skandal des Nvidia-Chefs bekannt

Die Frau, die eine Affäre mit Nvidia-Chef Jensen Huang zur Spionage für China genutzt haben soll, ist nach taiwanischen Regierungsangaben 2024 und 2025 insgesamt acht Mal mit einem Hongkonger Reisepass nach Taiwan eingereist.

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Die Einreisen von Alice Huang seien "im Rahmen eines regulären Geschäftsbesuchsstatus" erfolgt, sagte der für die Beziehungen zu Festland-China verantwortliche Minister Chiu Chui Cheng.

Chiu wurde am Donnerstag im taiwanischen Parlament angehört. Auf Fragen der Abgeordneten nach einem Bericht der "New York Times", wonach die USA die taiwanischen Behörden bereits im Jahr 2024 auf die Frau aufmerksam gemacht hätten, sagte er, es habe damals "keine besonderen Anzeichen" gegeben.

Der 63-jährige Huang hatte am Sonntag eine außereheliche Beziehung eingeräumt - nach Medienberichten soll er eine Affäre mit Alice Huang gehabt haben. Sie war im Mai 2025 bei einem Essen mit Huang am Rande einer Tech-Messe in Taipeh gefilmt worden. Die chinesische Managerin, mit der Huang nicht verwandt ist, war nach US-Geheimdienstinformationen für chinesische Geheimdienste tätig. Die chinesische Regierung wies die Vorwürfe als "unbegründete Spekulation" zurück.

Nvidia-Chef Huang droht Rauswurf

Der Nvidia-Chef steht wegen der Angelegenheit massiv unter Druck. Das "Wall Street Journal" berichtete am Mittwoch, der Verwaltungsrat des Konzerns habe ein Treffen anberaumt, bei dem die Absetzung des Konzernchefs diskutiert werden sollte.